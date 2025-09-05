Ｊ１浦和は元日本代表ＭＦ原口元気（３４）が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。昨年途中にドイツのシュツットガルトから浦和へ復帰し、今季は出場２１試合で無得点だった。

原口はクラブを通じてコメントを発表。「１年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみなさんに示すことができなかったと感じており、非常に残念な気持ちです。もう一度、自分が輝くために出来る限りの努力を重ね、いろんな挑戦をしてきました。それでも思い通りにはいかず、その責任も強く感じていますが、同時にここが一区切りのタイミングだと、見切りをつけることができました。自分自身と向き合い続け、この１年間挑戦し続けたからこそ、今は次のステップに進むべきだと率直に感じています」と移籍に至った経緯を説明した。

そして「もう一度浦和のユニフォームを着て埼スタでプレーできたことが、何よりもうれしかったです。本当はファン・サポーターのみなさんともっと多くの喜びを分かち合い、最高の形でこの挑戦を締めくくりたかったという思いがあります。ただ、もう一度一緒に闘えたことは、僕のサッカー人生に再び大きな喜びを与えてくれましたし、本当に幸せな時間を過ごすことができたと思っています」と、熱狂的な浦和サポーターへの感謝を伝えた。

さらに、現役引退後の活動についても触れた。「次の挑戦について、選手引退後に指導者としての道を考えています。まだ選手として価値のあるこのタイミングでヨーロッパへ渡り、指導者としての下積みも経験することが自分にとって一番良い選択だと考えました。もう少し選手としてプレーを続けますが、その後はヨーロッパに残り、将来的にはヨーロッパで活躍できる監督になることを目指しています。浦和レッズユースから昇格して過ごした６年半と、今回の１年間で達成できなかったことへの悔しさを忘れず、もしかなうのならば、僕自身の浦和レッズでの３度目の挑戦を、指導者としてできる日を大きなモチベーションとし、ヨーロッパへ渡りたいと感じています」と、“浦和・原口監督”への思いを明かした。

移籍にあたっては、堀之内スポーツダイレクターと何度も話し合いを重ねてきたという。最後にはサポーターへの思いを吐露。「僕自身は、選手がファン・サポーターに謝ることはあまり好きではありません。ですが、今回は、みなさんの期待に応えられず申し訳なかったと伝えたいです。大きなことを口にしながら何も達成できなかったこと、その落差の大きさは自分でも痛感しています。それでも、どんな状況でも変わらず応援してくださったことに心から感謝しています。これまでファン・サポーターのみなさんとは、時に言い争いや衝突もありましたが、それでも僕にとって変わらない大切な存在です。どうかこれからも、浦和レッズを支える心強い存在であり続けてください。そして変わらぬ情熱でクラブを応援し続けていただけたらうれしいです」と結んだ。