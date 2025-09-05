タレント鈴木奈々（37）が5日、インスタグラムを更新。過去に出演した番組衣装をAIでフィギュア化したと報告した。

鈴木は3日、「びんぼっちゃま」スタイルの番組衣装を公開。「改めて、この衣装ヤバくない？笑笑 これでテレビ出たんだよ！ 笑笑 めっちゃ笑える」とポストし、前面はスーツで背面がほぼ裸の、いわゆる「びんぼっちゃま」スタイルで美尻を披露。ハッシュタグで「#びんぼっちゃま #おしり綺麗って褒められた #嬉しい」とつづった。この衣装は21年6月放送のフジテレビ系「まっちゃんねる」で披露。鈴木は過去にも同様の投稿をしている。

鈴木は改めて「AIでフィギュアにしてみました これは4年前に出演した『まっちゃんねる』でびんぼっちゃまの衣装を着た時のです 最近じゃないよー！今はこの衣装絶対着れない！」とつづり、背面がほぼ裸の衣装の写真を公開。金色のランジェリーで上質のヒップを突き出していた。

鈴木の投稿に対し「このフィギュア、どこで売っていますか？」「奈々ちゃんの神尻に興奮やばいです」「ヒップラインがセクシーでかわいい」「電車の中で絶対に見られない」などと書き込まれていた。

びんぼっちゃまくんは小林よしのり氏の漫画「おぼっちゃまくん」の登場する貧保耐三（びんぼ・たいぞう）を指す。元上流家庭でありながら没落し、前だけスーツ、後ろは全裸というインパクトのある衣装で生活している。