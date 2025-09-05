【7位〜12位】9月6日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友だちと気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。



恋愛運

「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。



金運

今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。



ラッキーアイテム：ぬいぐるみ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。金運今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。ラッキーアイテム：ぬいぐるみラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

日頃から大切に思っている人に、今日は連絡をしてみて。一緒に過ごすことができるとベストです。話を聞いて「こう思うよね」などと相手の気持ちを代弁すると、絆がグッと深まるでしょう。あなた自身の心も穏やかになります。



恋愛運

喜びにも悲しみにも、向上心にも疲れにも、深く共感できる恋愛運の日です。あなたが相手の気持ちを理解することで愛が深まり、関係が前進するでしょう。「わかるよ」と寄り添うときは、相手の表情を真似しながら、そっとボディタッチを。



金運

「もっと稼ごう」という気持ちでお金に向きあうと、お金とのつながりがどんどん増えていきそうな運気の日です。ほんの小さなことでも、副業やアルバイトに目を向けてみて。大きな収入を生み出す入り口になる可能性大。



ラッキーアイテム：オルゴール



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片想いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。なにがベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解し合うことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また「今日は買い物はしない」と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

普段は気にならないことでも、今日は「そんなのおかしい！」と感じる可能性が。ただ、おいしいものでお腹が満たされれば心も安定。食事もおやつも、大好物を選ぶと〇。ちょっと贅沢をすると、運気もアップします！



恋愛運

冷静になれば魅力など感じない人に、強烈に惹かれてしまうかも。本命がいるのなら「これはすぐに消える気持ちだ」と受け止めていて。出会いを求めている場合にも、深入りしないことが大切。ただ、友だちとして仲良くなるのはOK。



金運

「こうするといいよ」と、お金に関してアドバイスをしてくれる人がいるかもしれません。しかし今日は、そのまま取り入れるのはNG。情報として受け止めて、自分の方法を貫くと、後から教えてもらったことも上手に生かすことができます。



ラッキーアイテム：麺類



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。



恋愛運

「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。



金運

大きな波はなく、穏やかな金運の日です。ひとつだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。



ラッキーアイテム：花束



ラッキーカラー：ワインレッド