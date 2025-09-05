ボークス秋葉原ホビー天国2にて「C-10 ウルトラマグナス」も含むミッシングリンクシリーズが9月5日より展示当時のオリジナル品と並べて展示
【ボークス秋葉原ホビー天国2：トランスフォーマー ミッシングリンクシリーズ展示】 展示期間：9月5日～9月21日まで
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」で展開するミッシングリンクシリーズ全10種を東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2にて9月5日より展示を実施している。展示期間は9月21日まで。
本展示ではあの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ全10種を展示。第1弾の「C-01 コンボイ」から新作「C-10 ウルトラマグナス」の試作品がラインナップ。
展示では当時のオリジナル品と並べて展示され、当時品との比較も楽しめるものとなっている。
/ミッシングリンク新作サンプル展示情報/- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) September 5, 2025
本日解禁となった新作「C-10 ウルトラマグナス」も含むミッシングリンクシリーズ全10種が、当時のオリジナル品と共にボークス秋葉原ホビー天国2にて9/5(金)～9/21(日)まで展示中！
※都合により展示内容を予告なく変更する場合がございます。… pic.twitter.com/tnLTUeg6gO
(C) ＴＯＭＹ
※画像は試作品を使用しています。実際の製品とは異なる場合がございます。ご了承ください。