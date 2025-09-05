タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」で展開するミッシングリンクシリーズ全10種を東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2にて9月5日より展示を実施している。展示期間は9月21日まで。

本展示ではあの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズ全10種を展示。第1弾の「C-01 コンボイ」から新作「C-10 ウルトラマグナス」の試作品がラインナップ。

展示では当時のオリジナル品と並べて展示され、当時品との比較も楽しめるものとなっている。

