½ÂÃ«¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¡É¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¥Ó¡¼¥ë¡ß¥¢¥í¥Þ!?¿·´¶³Ð¤Î°û¤ßÊý¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤È¤Ï¡©
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë ¥Ê¥¹¥È¥í¥¢¥º¡¼¥í(°Ê²¼¥Ú¥í¡¼¥Ë)¡×¤Î»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE HOUSE OF PERONI 2025¡×¤¬2025Ç¯9·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç½ÂÃ«¤Ç³«ºÅÃæ¡£¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸(800±ß)¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì(300±ß)¤Î»î°û¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤Ë¹á¤ê¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ»¸¼ºä²¼¤Ë¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¢£Æ»¸¼ºä²¼¤Ë¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì
9·î9Æü(²Ð)¤È12·î2Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Î´Ì¾¦ÉÊ¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÍÎÁ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ï½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä²¼¡¢SHIBUYA109ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ¡×¤È¤½¤ÎÎÙ¤Î¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤À¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÃÏÃæ³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¡Ö½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¤ò¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¤Ç300±ß¤Ç»î°û¤Ç¤¤ë¡£°û¤ß¸ý¤Ï¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¢¤´¤·¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤À¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï5.0¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
´Ì¤Ë¥¢¥í¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à ¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤È¤¤¤¦°û¤ßÊý¤ò»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÎÙÀÜ¤·¤¿¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸¤ò¡¢Æ±¤¸¤¯¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¤Ç800±ß¤Ç»î°û¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹±ü¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Îä¤¿¤¤¥Ú¥í¡¼Æó¤ò¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤ä´Ì¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¡¡300±ß(¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤)¡¡½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ
9·î4Æü¡Á5Æü(¶â)16»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)12»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î8Æü(·î)¡Á12Æü(¶â)16»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î13Æü(ÅÚ)¡Á14Æü(Æü)12»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸¡¡800±ß(¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤)¡¡Zerob Base½ÂÃ«
9·î4Æü¡Á5Æü(¶â)16»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)12»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
¢£¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤À¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥«¥Ý¥é¡¼¥ì¤µ¤ó¤¬È¯°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â(Profumo)¤È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¹á¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î´Ì¤ä¥°¥é¥¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥í¥Þ¤ò¿á¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤Î¤³¤È¡£º£²ó¡¢»î¤»¤ë¤Î¤Ï¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£´Ì¤Ç¤âÃ®À¸¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¡£²¿¸ý¤«¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤è¤ê¡¢°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ£³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥í¥Þ¤Ï¥°¥é¥¹¤Î²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¥·¥å¥Ã¤È·Ú¤¯¿á¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÇò¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤Ë¥¢¥í¥Þ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎË¢´¶¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥°¥é¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹á¿å¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¹áÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Ï¡¢1963Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¥Ó¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Ã®À¸¤äÉÓ¤ò°û¿©Å¹¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¶ìÌ£¤È´»µÌÎà¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ì¤Î¤è¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤À¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì(350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë)¤ò9·î9Æü(²Ð)¤È12·î2Æü(²Ð)¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î´Ì¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤Ï½é¤À¡£¼«Âð¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ»¸¼ºä²¼¤Ë¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì
9·î9Æü(²Ð)¤È12·î2Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Î´Ì¾¦ÉÊ¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÍÎÁ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ï½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä²¼¡¢SHIBUYA109ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ¡×¤È¤½¤ÎÎÙ¤Î¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤À¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÃÏÃæ³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¡Ö½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¤ò¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¤Ç300±ß¤Ç»î°û¤Ç¤¤ë¡£°û¤ß¸ý¤Ï¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¢¤´¤·¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤À¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï5.0¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
´Ì¤Ë¥¢¥í¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à ¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤È¤¤¤¦°û¤ßÊý¤ò»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÎÙÀÜ¤·¤¿¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸¤ò¡¢Æ±¤¸¤¯¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¤Ç800±ß¤Ç»î°û¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹±ü¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Îä¤¿¤¤¥Ú¥í¡¼Æó¤ò¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤ä´Ì¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¡¡300±ß(¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤)¡¡½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ
9·î4Æü¡Á5Æü(¶â)16»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)12»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î8Æü(·î)¡Á12Æü(¶â)16»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î13Æü(ÅÚ)¡Á14Æü(Æü)12»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸¡¡800±ß(¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤)¡¡Zerob Base½ÂÃ«
9·î4Æü¡Á5Æü(¶â)16»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
9·î6Æü(ÅÚ)¡Á7Æü(Æü)12»þ¡Á21»þ(LO20»þ30Ê¬)
¢£¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤À¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥«¥Ý¥é¡¼¥ì¤µ¤ó¤¬È¯°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â(Profumo)¤È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¹á¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î´Ì¤ä¥°¥é¥¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥í¥Þ¤ò¿á¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤Î¤³¤È¡£º£²ó¡¢»î¤»¤ë¤Î¤Ï¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£´Ì¤Ç¤âÃ®À¸¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¡£²¿¸ý¤«¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤è¤ê¡¢°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡×ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ£³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥í¥Þ¤Ï¥°¥é¥¹¤Î²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¥·¥å¥Ã¤È·Ú¤¯¿á¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÇò¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤Ë¥¢¥í¥Þ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎË¢´¶¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥°¥é¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹á¿å¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¹áÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Ï¡¢1963Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¥Ó¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Ã®À¸¤äÉÓ¤ò°û¿©Å¹¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¶ìÌ£¤È´»µÌÎà¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ì¤Î¤è¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤À¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì(350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë)¤ò9·î9Æü(²Ð)¤È12·î2Æü(²Ð)¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î´Ì¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤Ï½é¤À¡£¼«Âð¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£