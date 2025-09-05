º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¡¡²¦¾¥ê¡¼¥°7¿ÍÌÜ¤Î»²Àï¡¡Æ£°æÎµ²¦¤ËÄ©¤à7ÈÖ¾¡Éé¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤â¡ÖÁ°´ü¤è¤êÆâÍÆÎÉ¤¯¡×
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á7´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼ÒÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Ë¤Ï4Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç2¼¡Í½Áª·è¾¡¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ë81¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡²áµî6ÀïÁ´¾¡¤Î°ðÍÕÀï¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï·¿ÁªÂò¤Ê¤É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬2¼êÌÜ¡¢6¼êÌÜ¤È9¶Ú¤ÎÃ¼Êâ¤ò¿¤Ð¤·¤¿°ðÍÕ¤Ë¡Ö°ì´ÖÈô¼Ö¡×¤òÆ÷¤ï¤µ¤ì¡¢¡Ö½øÈ×¤«¤é°ì¼ê°ì¼êÆñ¤·¤¤¡£¼õ¤±¤ÎÊý¿Ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡£Àè¤Ë³Ñ¤òÀ®¤é¤ì¤Æº¸¹á¤â¼êÊü¤·¤¿¤¬¡¢45¼êÌÜ¢¥8¼·¶ä¡¢47¼êÌÜ¢¥8¸Þ·Ë¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆÈ¿·â³«»Ï¡£57¼êÌÜ¢¥8»°³Ñ¤ÎÈô¼Ö¼è¤ê¤«¤é59¼êÌÜ¢¥9»Í³ÑÀ®¤Èº¸ÊÕ¤òÀ©°µ¤·¤ÆÍ¥Àª¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ðÍÕ¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î2¼¡Í½Áª·è¾¡¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬ÆÍÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï3´üÏ¢Â³¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¡£²áµî2´ü¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉé¤±±Û¤·¤Æ´ÙÍî¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¡¼¥°¤ÏËèÇ¯¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°´ü¤ÏÆâÍÆ¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°´ü¤è¤êÆâÍÆ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ê¡¼¥°¤ÏÎãÇ¯¡¢9·î²¼½Ü¤Ë³«Ëë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï10·î3Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢Îµ²¦Àï7ÈÖ¾¡Éé¤ÇÆ£°æ¤Ø¤ÎÏ¢Â³Ä©Àï¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Â³¤±¤ÆÂ¿Ë»¤Ê½©¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Îµ²¦Àï¤ÇÆ£°æ¤Ë7ÈÖ¾¡Éé¤òÄ©¤ß¤Ä¤Ä¡¢²¦¾Àï¤Ç¤Ï·×7¿Í¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç6¶É¤º¤Ä»Ø¤¹¥ê¡¼¥°¤Ç5¾¡°Ê¾å¤òÁÀ¤¦¡£¥ê¡¼¥°¤ÏÁ°´üÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¡¢»ÄÎ±¤·¤¿À¾ÅÄÂóÌéÏ»ÃÊ¡Ê34¡Ë¡¢¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡Ê33¡Ë¡¢¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¡¢Âç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£¤¦¤ÁÀ¾ÅÄ¤È¿û°æ¤Ï¡¢Æ£°æ¤¬»Ø¤µ¤Ê¤¤¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Î¤·¤«¤âÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤âÎý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆü¤¬²á¤®¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë11·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡7ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÇÔÂà¤¬¤Ê¤¤Æ£°æ¤«¤éºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î2¾¡¤òµó¤²¤¿ºòÇ¯ÅÙÎµ²¦Àï¡£³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¶á¤¯¤¢¤ë¤¬¾¡Éé¤Î½©¤Ø¸þ¤±¡¢Áá¤¯¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£