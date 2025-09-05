台風15号が関東に最接近しています。神奈川県鎌倉市から山田ディレクターの中継です。

鶴岡八幡宮前の通りに来ています。かなり広い範囲で道路が水没している状況です。さらに、歩道にも水があふれてしまっている状況です。

作業をされていた方が水の中に入っていらっしゃったのですが、その際、大体、足の付け根ほどの深さがある様子でした。

さらに、奥を見ていただきますと、車の3分の1ほどが水に浸かってしまっている状況で、あちらの車はどうやらもう動くことが今はできない状況のようです。

現場は、警察官が交通整理を行っておりますので、今のところ目立った混乱は見られません。

Q.鎌倉も、土砂災害警戒情報、また大雨警報などが出されています。今の雨の様子、風などはいかがですか？

こちら今は雨が降っていなくて、空もだいぶ明るくはなってきたのですが、風は時折ちょっとふらつきそうになるくらいには強く吹いているような印象です。

Q.傘をさしている方も少ないような印象です。観光地としても人気だと思いますけれども、皆さんどのような様子でいらっしゃいますか？

