¡¡ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤Î±¡Ä¹¤¬¡¢½÷À¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯½÷À¸ÂÄê¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ê2021Ç¯8·î9ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û4¿Í¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¡Èç´°µÂ¬Äê¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë»ºÉØ¿Í²Ê¡¦ÉØ¿Í²Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Öºé¹¾¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÃ°±©ºé¹¾±¡Ä¹¡£Ã°±©±¡Ä¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó5Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¡¢Ç¯´Ö¤Ç80²ó°Ê¾å¤Î¹Ö±é²ñ¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Èç´°µÂ¬Äê¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐ¸¶Í³´õ¡¢½ïÊýÍ§è½Æà¡¢ÇòÆ£Í²Ú¡¢¿åºéÍ¥Èþ¤Î4¿Í¤¬¿åÃå»Ñ¤Ç¼õ¹ÖÀ¸¤È¤·¤ÆÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Ã°±©±¡Ä¹¤ÏÁáÂ®¡¢½÷À¤ÎÀ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò³«»Ï¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÍ·½÷¤ÎÏÃ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æç´°µ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿4¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¿¨¿Ç¡¦·Á¾õ¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¤Î´ï³£¤òÍÑ¤¤¤¿ç´°µ¤ÎÂ¬Äê¤â¼Â»Ü¡£²Ã¤¨¤Æ²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤âÅÁ¼ø¤·¡¢¼õ¹Ö¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ï²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃ°±©±¡Ä¹¤ÏÈòÇ¥Ìô¡¦¥Ô¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¼ç¤ËÈòÇ¥ÍÑ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ô¥ë¤À¤¬¡¢Ã°±©±¡Ä¹¤Ï¡Ö¥Ô¥ë¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¿§¡¹¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¸ÍýÄË¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤«¡£¤¢¤ÈÀ¸ÍýÁ°¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¡¢¼£ÎÅÍÑ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ô¥ë¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é³Î¼Â¤ËÈòÇ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ô¥ë¿ä¾©ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ç´¤ÎÊÙ¶¯¤È°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£