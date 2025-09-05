コアラのマーチ×サンリオクロミ♪オンライン限定セットがついに登場！

ロッテオンラインショップ限定で、サンリオの人気キャラクター「クロミ」がコアラのマーチに大変身した「クロミ×コアラのマーチ」が9月8日(月)正午より発売されます♡全10種のオリジナルパッケージに加え、ここでしか手に入らないクリアファイル付き。1箱にはコアラのマーチミニパック2袋入りで、10箱セットは税込3,980円、送料込みで手軽にゲットできます♪

クロミデザインの限定パッケージが魅力



「クロミ×コアラのマーチ」は、マーチくんとクロミが扮したオリジナル描き起こしデザインを採用。全10種類のパッケージが揃い、どれも可愛らしい仕上がりです。

1セット10箱入りで、税込3,980円（送料込）。期間限定・数量限定販売のため、早めのチェックがおすすめです♡

クリアファイル付きでコレクションにも



セット購入すると、限定オリジナルクリアファイルが1枚付属。パッケージと同じくここだけの特典で、コレクション性も抜群です。

デスク周りや手帳に使えば、毎日クロミと一緒に過ごせる可愛さです♪

オリジナルフレームで写真も楽しめる



さらに、「オリジナルコアラのマーチ クロミ限定フレーム」も同日販売開始。

1セット10箱、税込3,240円（送料別）で、写真やメッセージを入れて自分だけのコアラを作れます。デザインは全2種類で、ギフトにもぴったりです♡

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 ⓒL/KMP

サンリオ・クロミとコアラのマーチで特別な時間を



ロッテオンラインショップ限定「クロミ×コアラのマーチ」は、10箱セット 税込3,980円で、オリジナルクリアファイル付き。さらに「クロミ限定フレーム」1セット10箱 税込3,240円も登場。

9月8日(月)正午～9月21日(日)23時59分までの期間限定販売で、数量限定のため早期終了の可能性も。可愛いクロミと一緒に、特別なコアラのマーチ体験を楽しんでください♡