気象庁によりますと台風第15号は発達しながら関東地方の太平洋沿岸を東北東へ進んでいます。関東甲信地方では5日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

台風第15号は、5日16時には千葉県館山市付近を1時間60キロと速度を上げて東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は強まって23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。台風は5日夜にかけて温帯低気圧の性質を帯びつつ関東地方の太平洋沿岸を東北東に進み、6日明け方には関東の東で温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気に加え、北陸地方から東北地方にのびる前線の影響で、東日本から北日本の所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っており、線状降水帯の発生により猛烈な雨の降った所があります。

［雨の予想］

東日本や北日本では、5日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、関東地方の太平洋沿岸を中心に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、北日本や東日本では、これまでの大雨により地盤が緩んでおり今後少ない降水量でも土砂災害の危険度が高まりやすい所があります。5日18時から6日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 120ミリ

［波の予想］

東日本の太平洋側ではうねりを伴いしける所があるでしょう。

5日から6日にかけて予想される波の高さ

関東地方 4メートル うねりを伴う

伊豆諸島 5メートル うねりを伴う

東海地方 4メートル うねりを伴う

［防災事項］

関東甲信地方では5日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北地方と東海地方では5日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東日本の太平洋側では6日にかけて高波に注意・警戒してください。西日本から北日本では5日は、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和7年 台風第15号に関する情報（総合情報）」は、5日23時頃に発表する予定です。