中国のスポーツ産業、2030年に総規模が7兆元超に

国務院弁公庁は9月4日、「スポーツ消費の潜在力を解放し、スポーツ産業の質の高い発展をさらに推進することに関する意見」（以下は「意見」と省略）を通達し、6分野での20の重点施策を提示しました。2030年までに世界的な影響力を持つスポーツ企業とスポーツ競技大会を育成し、スポーツ産業の発展レベルを大幅に向上させ、総規模を7兆元（約145兆円）超にすることが明確に提示されました。

これについて、国家情報センター経済予測部の張暁蘭研究員は、「意見」の核心目標の一つはすべての国民がスポーツ消費の恩恵を享受できるようにすることだ。政策はスポーツ消費券の発給、消費満減（一定額以上の購入の際に値引きして販売促進すること）、ポイント交換の奨励、デジタル人民元スポーツ消費クーポンなどの優遇措置を奨励する。これらの措置は大衆のスポーツ消費への参加のハードルを直接下げ、国民は確実な消費上の優遇を受けられるだろうと指摘しました。

また、「意見」はさまざまな種目やレベルのスポーツ競技体制を構築することを明確にし、プロスポーツのほか、「農村部アマチュアサッカーリーグ」や「江蘇省都市サッカーリーグ」のような大衆参加型のスポーツ大会の発展を奨励し、国民は家の近くでより多くの素晴らしいスポーツの試合を楽しめるようになるとしました。

ここ数年、中国のスポーツ産業は急速に発展しており、23年のGDPに占める割合は1．15％に達し、基幹産業にするという目標にさらに近づきました。（提供/CRI）