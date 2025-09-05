好き＆行ってみたい「埼玉県のサウナ」ランキング！ 2位「湯乃泉 草加健康センター」を抑えた1位は？【2025年調査】
都会の喧騒から離れて心身をととのえる場所として注目を集めるサウナ。最近は地域ごとに特色ある施設が誕生し、自然と一体になれるアウトドア型から、最新設備を導入したラグジュアリー系まで多彩にそろっています。サウナ愛好家だけでなく初心者でも訪れたくなる魅力的なスポットが数多く存在し、どの県にも独自の人気スポットがあります。
All About ニュース編集部では、8月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「サウナ（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県のサウナ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「元祖健康ランドと言うべき場所で歴史を感じられるから」（20代男性／東京都）、「サウナ愛好家の中で『聖地』とも呼ばれる施設です。熱いサウナと冷たい水風呂の温冷交代浴が最高で、独特の雰囲気が好きな方にはぴったりです」（50代女性／東京都）、「県内のサウナ通には有名でいつもお世話になっているから」（20代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「実際に行ってみて、複数種類のサウナがあり、整うスペースも多く、サウナーには最高の場所」（30代男性／埼玉県）、「Instagramでよく見ますし、実際に行った友人からオススメされたから」（20代女性／東京都）、「ティックトックのオススメで流れてきて気になりいったことがある、今時な施設。一日過ごせるくらいには飽きない」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
