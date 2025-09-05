NoGoDが、9月24日にリリースする結成20周年記念ベストアルバム『Le: VOYAGE』のジャケット写真を公開した。

ジャケット写真は、螺旋のように息吹き更なる高みへと伸び続ける樹木に、メンバーのビジュアルをモチーフとした花々が咲き散りばめられたものに。結成10周年時に発表された作品『VOYAGE』の“再来（Re:）”という意味に加えて、「Le voyage de ma vie」（私の人生の旅）という意味を含むタイトルにふさわしく、過去作『VOYAGE』のジャケットとの連続性も伺える、20周年を表現したビジュアルとなっている。

また、今作に収録される楽曲も発表された。近年のNoGoDを象徴するような楽曲に加えて、20周年を記念して制作された新曲「I Can't Say Goodbye」も収録。楽曲タイトルからも、“決して別れを選ばない”というバンドとしての意志が感じ取れる。

さらに、今作の発売を記念したインストアイベントも開催が決定。11月29日にタワーレコード池袋店にて、アルバム購入者を対象としたトーク＆サイン会が行われる。トークパートは、作成秘話や20周年を迎えるNoGoDのこれまでとこれからなど、ここでしか聞けない話が盛りだくさんなイベントになる予定だ。なお、今作にサインを貰えるイベントはここだけとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）