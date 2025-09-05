「宇治抹茶ラテフロート」（税込 805円）

　「ゴディバ」は、9月10日（水）から、初の空港内店舗となる「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を、千葉・成田国際空港 第1旅客ターミナルビル 中央ビル本館4階にオープンする。

【写真】チョコ×抹茶が魅力的！　限定メニューのソフトクリームも

■待ち時間にぴったり

　今回初となる“スタンドタイプ”のテイクアウト専門店としてオープンする「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1」は、ドリンク提供を中心に、本店舗限定のメニューも取りそろえたカフェ。

　店舗限定メニューには、海外からの旅行客にも人気の抹茶フレーバーを採用した「宇治抹茶ラテフロート」が登場。石臼で丁寧に挽いた香り高い宇治抹茶を使用した抹茶ラテに、「ゴディバ」のチョコレートアイスをのせた贅沢なフロートに仕上げている。

　また、「ゴディバ」のチョコレートソフトクリームと宇治抹茶アイスに、サクサク食感がアクセントのホワイトチョコフィアンティーヌをトッピングした「ソフトクリームダークチョコレート＆宇治抹茶アイス」も展開される。

　さらに、多様なニーズに応えるため「オーツミルクラテ」や「アメリカーノ」も新たにラインナップ。なお、本カフェは保安検査前の出発フロアに位置しており、待ち時間や出発前のひと時に利用できる店舗となっている。