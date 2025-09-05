今年もいよいよ芋煮の季節が到来です。

【写真を見る】「ビールも最高合う」芋煮シーズン到来！ 河川敷で地域の人を招いた試食会（山形市）

きょう、山形市の河川敷で、地域の人を招いたいも煮の試食会が行われました。

大鍋いっぱいに作られた、およそ１５０人前のいも煮。

山形市の唐松観音前の河川敷では毎年、手ぶらで芋煮会が楽しめる「山形いも煮まつり」が、９月から１１月まで開かれます。

まつり初日のきょうは、地域の人たちを招いたいも煮の試食会が開かれ、およそ１００人が参加しました。

今年は猛暑の影響で、材料となる里芋の収穫量が少なくなっているといいますが、おいしい里芋が育っているということです。

訪れた人は、いも煮を食べながら会話に花を咲かせていました。

■訪れた人は

訪れた人「今年の芋は最高だね。柔らかくて味が染みて最高です」

訪れた人「やっぱり山形の安定の風物詩です。ビールも最高に合う」

訪れた人「やっぱり春夏秋冬があるように、冬は冬。春は春。夏は夏。秋は秋がありますよね。秋を代表するいも煮ですよね。やっぱり山形を代表するいも煮は日本一だなと感じていて、幸せです」

山形名物いも煮会 荒井英幸 会長「自然の中で川原なので、小さい子どもさんも危なくない場所なので、子どもからお年寄りの方までいも煮をして楽しんでいただけたらと思います」

この山形芋煮まつりは、１１月９日まで開かれています。