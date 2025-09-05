Ì¾Ìç½÷»ÒÂçÂ´àÆ±µéÀ¸á¥¢¥Ê¤¬34Ç¯¤Ö¤ê´ñÀ×¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¹¤´¤¤3¿ÍÁÈ¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿á¤Èô¤Ö¤Û¤É³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÉðÆâÆ«»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¾Ìç½÷»ÒÂçàÆ±µéÀ¸á¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¹Ä¼¼Ã´Åö²òÀâ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÅ«¿á²í»Ò¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÉðÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë34Ç¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ´¶È¼°¤Î¼Õ²¸²ñ°ÊÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢3¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¡Ö¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼Õ²¸²ñ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¤3¿ÍÁÈ¡×¡ÖÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿á¤Èô¤Ö¤Û¤É³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î·ì¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£