北海道内の学生のおよそ、４割が道外の企業に就職するという状況が続いています。



こうしたなか、ゲームを通して学生と企業が同じ目線で価値観を共有する、カジュアルなイベントが開催されました。



どのような取り組みなのでしょうか。



先週、札幌市で開催された合同企業説明会です。



就職活動中の学生などが参加しました。



（就活生）「できれば札幌に実家があるので札幌就職を考えているんですが、今のところ幅広く色んな地域を見ています」





（就活生）「商業系に興味があって、金融の勉強もしてきたので金融系に就職したい」集まった企業は、道内に本社や事業所を構える６０社。就活生に有利な「売り手市場」が続く中で、アピールしていました。（ジェイ・アール北海道バス 山崎禎明係長）「なかなか昔と違って、募集をかけても集まらないという現状がありますので、こういったイベントを通じて１人でも多く採用できるよう頑張っています」北海道では毎年、多くの学生が道外の企業に就職しています。２０２５年３月に道内の大学を卒業した学生のうち、就職したのは全体でおよそ１万５０００人。このうち、６０００人ほどが道外の企業に就職しました。例年、４割前後の人材が流出しているのです。こうしたなか、同じ日に開催されていたのは―（石田記者）「学生たちがボードゲームで盛り上がっていますが、実はこれ、企業と学生が参加する就職活動のイベントなんです」学生と企業の担当者が働き方や仕事をテーマに、ゲーム形式で議論を交わし、価値観を共有します。（就活生）「怒られることもあれば、たまに褒められる」（就活生）「質問すると優しく教えてくれる上司」このイベントでは、スーツはＮＧ。学生たちは、思い思いの服装で参加します。一方の企業側は、社名を伏せていました。企業規模や肩書きではなく、社員個人の人となりや価値観を学生に知ってもらうためです。このイベントを企画したのは、就活を支援する企業と実際に就活中の大学生らです。入社後にギャップを感じるリスクを減らしつつ、納得のいく就職がしたいという思いがあったといいます。（学生）「楽しかったです。遠慮せずにものを言い合えたのが良かった」（学生）「私服なので、よりラフにできるなと思いました」（北海道アルバイト情報社 佐藤幸城さん）「就活のイベントでゲームするというのはなかなかアイデアがなかった。就活に対してポジティブに、前向きにやってもらえたら」企業が学生を選ぶだけでなく、学生が企業をよく理解することも求められるいまの時代。カジュアルな就活が新たなトレンドになるかもしれません。