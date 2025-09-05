文部科学省は5日、デジタル教科書の推進を議論してきた専門家部会に報告書の素案を示しました。

デジタル教科書は、現在、教科書の代わりに使用できる「教科書代替教材」として、教科書の内容全部をそのままデジタル化したものであれば使用可能で、英語では100パーセント、算数・数学では約55パーセントの小中学校で導入されています。

デジタル教科書を使うことで、英語の発音を自分のペースで何度も確認できるという声や文字の拡大や音声読み上げ機能などで学習上の困難さが低減され、理解の促進につながるほか、学力が向上したという研究もあるということです。

今回示された素案では、紙の教科書に加え、デジタルと紙を両方使用するハイブリッド、デジタルのみを使用する3パターンを正式な教科書として位置づけました。教科書を採択する教育委員会などは、3パターンの中から選ぶ形になります。

また、これまで教科書内の二次元コードから閲覧できる動画や画像などを使った解説などは、教科書検定の対象になっていませんでしたが、内容の質を保証するなどの観点から検定対象とする方針です。

デジタル教科書を導入するのに適した学年や教科などについては、今後、国が指針を示す必要があると要望しています。

報告書では「デジタル一辺倒の学びを志向したり、（略）リアルの活動の重要性を否定したりするものでは全くない」「どちらの良さも考慮しつつ、教育の質の向上のため、学校や児童生徒の実態等に応じて取り入れ、生かしていくという考え方に立つべきである」と述べています。

文科省は2026年度までに必要な法改正を行い、2030年度からの導入を目指しています。