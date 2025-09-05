松竹は５日、８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助の襲名披露として行われる京都・南座の１２月公演「吉例顔見世興業東西合同大歌舞伎」（１２月１〜２５日）の演目と出演者を発表した。

昼の部では、８代目菊五郎が興収１１０億円以上の大ヒットを記録している映画「国宝」（李相日監督）にも登場する人気舞踊「鷺娘（さぎむすめ）」の鷺の精を勤める。雪景色のなか、道ならぬ恋に思い悩む鷺の精が、切ない恋心を幻想的に表現していく。

昼の部は他に中村鴈治郎、片岡孝太郎、片岡進之介、中村扇雀らの「醍醐の花見（だいごのはなみ）」、松本幸四郎、中村七之助、中村壱太郎、片岡愛之助らの「一條大蔵譚（いちじょうおおくらものがたり）」、菊之助の「玉兎（たまうさぎ）」、片岡仁左衛門と中村勘九郎がダブルキャストの「平家女護島 俊寛（へいけにょごのしま しゅんかん）」を上演する。

夜の部は中村梅玉、８代目菊五郎らの「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」、幹部俳優と８代目菊五郎、６代目菊之助の「口上」、８代目菊五郎、幸四郎、愛之助、勘九郎、七之助らの「弁天娘女男白浪（べんてんむすめめおのしらなみ）」、坂東巳之助、中村隼人、壱太郎の「三人形（みつにんぎょう）」を上演する。