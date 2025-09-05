ÃÅÌª¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¡ª¡Ö´öÂ¿¤ÎâÐ´Ý¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¶ÉÉô¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤ë
9月5日の放送は大竹まことがお休み。金曜パートナーの田中と太田英明アナウンサーに加え、特別にどぶろっくの2人を迎えて「放送でいるエロい話グランプリ」をテーマに寄せられたメッセージを紹介した。
――âÐ´Ý¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤éÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾Ò²ð――
ÃÅÌª¡Ö¤Ï¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡£´öÂ¿¤ÎâÐ´Ý¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡£¡Ø¤³¤¦¤¬¥Ë¥¹¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡×
¿¹¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÅÌª¡ÖâÐ´Ý¤Ã¤ÆÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹ó»È¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð·ãÌ³¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢½ë¤¤¤È¤³´¨¤¤¤È¤³¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¡¹¤ÎÃßÀÑ¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤Ø¤¨～¡ª¡×
ÃÅÌª¡Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁÈ¿¥Åª¤Ë¡£ÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì´É¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢·ìÎ®¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Á¥â¥Ä¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤Ï¤¢～¡×
ÃÅÌª¡Ö¤À¤«¤é¥¿¥¤¤Ê¤ó¤«¤À¤È¡¢âÐ´Ý¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¥×¥í¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤Ø¤¨～¡×
¹¾¸ý¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
ÃÅÌª¡Ö¤Ï¤¤¡×
¹¾¸ý¡Ö¤½¤Ã¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ¤Ë¸ª¤ò¤â¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢Èè¤ì¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¥ã¥ó¥¿¥Þ¤ò¤â¤ó¤Ç¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤ß¤Û¤°¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¹¾¸ý¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤È¤«¤Ç¤â¤â¤ß¤Û¤°¤·¤Æ¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê¾Ð¡Ë
¿¹¡Ö¤³¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¸ª¤ò¤â¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¹¾¸ý¡Ö¶Å¤Ã¤¿¤Ê～¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¿¹¡Ö¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇâÐ´Ý¤â¡£¤À¤«¤éÁ´ÉôÆ±¤¸¡£²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¡¢¸ª¡¢¹ø¡¢âÐ´Ý¤Ã¤Æ¡×
ÂÀÅÄ¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢âÐ´Ý¤â¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¿Æ¹§¹Ô¤Ç¡×
¹¾¸ý¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÅÌª¡ÖâÐ´Ý¤â¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê¾Ð¡Ë
¹¾¸ý¡Ö¸ª¤â¤ß·ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢âÐ´Ý¤â¤ß·ô¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹¡Ö¶Ì¤â¤ß¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂÀÅÄ¡Ö¶Ì¤â¤ß·ô¡×
ÃÅÌª¡ÖÀìÌçÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£À¤³¦¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¿¹¡Ö¤¢¤¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¤¿¤Þ¤â¤ß¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£±ØÁ°¤È¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¥¦¥Á¶Ì¤â¤ßÀìÌç¤Ê¤ó¤Ç¡¢¸ª¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê¾Ð¡Ë
¹¾¸ý¡Ö¤½¤ó¤ÊÃÇ¤êÊý¡©¡×