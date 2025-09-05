６日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する楽天・荘司康誠投手が、久しぶりの敵地での登板にも気合をみせた。みずほペイペイでの登板は２３年９月１０日以来、約２年ぶりとなるが「自分のやることは変わらないと思うので、そこを常に意識していきたい」。優勝争いを繰り広げる相手に対し、「気持ちの面でも負けないように投げられたらいい」と闘志をみせた。

対ソフトバンクは昨年５月２２日の試合以来となるが、この一戦は立ち上がりから打ち込まれて、４安打５失点で１アウトしか取れずにＫＯされた。「言わないで欲しかったですね。あれは記憶から消したんで」と笑いながら、「また新たに立ち向かっていきたい」と当時と違う姿をみせるつもりだ。前回登板だった８月２９日の日本ハム戦（エスコン）は５回まで無失点投球も、６回の先頭打者に四球を許してから崩れて４点を失い敗れた。「フォアボールから始まっていたので、もったいないな、とは言われた」と振り返りながら、「状態が良くないなかでも５回まで球数少なくいけたのは収穫」と手応えも感じていた右腕。ＣＳ圏内を目指すチームを勢いづける投球をみせる。