ドル円１４８．１５近辺、ユーロドル１．１６７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ややドル売りの動き。ドル円は148.15付近と、本日レンジ148.08-148.54のドル安圏で揉み合っている。ユーロドルは一時1.1679レベルと本日の高値を伸ばしている。ユーロ円も買われ、173.11レベルに高値を更新。欧州株や米株先物・時間外取引はプラス圏で推移している。米１０年債利回りは４．１５％付近から４．１６５％付近へと小幅に上昇している。



USD/JPY 148.17 EUR/USD 1.1678 EUR/JPY 173.04

