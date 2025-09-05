通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１０．９％前後に上昇

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.86　9.42　7.36　8.14
1MO　9.95　7.78　7.57　7.39
3MO　9.85　7.54　8.10　7.88
6MO　9.71　7.36　8.43　7.92
9MO　9.72　7.39　8.72　8.10
1YR　9.71　7.40　8.93　8.24

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.02　8.92　8.57
1MO　8.53　8.38　7.78
3MO　9.28　8.62　7.78
6MO　9.48　8.84　7.84
9MO　9.75　9.10　7.98
1YR　9.89　9.33　8.07
東京時間16:38現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は１０．９％前後へと上昇している。このあとＮＹ市場で発表される８月米雇用統計が大きな変動材料として意識されている。