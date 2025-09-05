松平健、残暑にもピッタリな“マツケンレシピ”『ふわふわ納豆そば』の作り方を紹介 「混ぜるだけ簡単」「ふわふわで美味しそう」「真似してみます！」と反響
俳優の松平健（71）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「まだまだ続く暑い夏にぴったりのアレンジレシピ。超簡単なのでぜひみなさんも試してみて」と説明するとともに、“マツケンレシピ”として『ふわふわ納豆そば』の作り方を伝授した。
【動画】「ふわふわで美味しそう」残暑にもピッタリな“冷やしそば”の作り方を紹介する松平健
松平が「おそらく食べたことがなかなかない人が多いんじゃないでしょうか」「行ったそば屋でおいしかったんで、マネしてみました（笑）」と話す『ふわふわ納豆そば』とは、冷やしそばのメニュー。
食材は「そば」「納豆」「たまご」「万能ネギ」「めんつゆ」といたってシンプルだが、具材の納豆と卵を“ふわふわ食感”に仕上げるのが松平流であり、本メニューのおいしさの秘訣だという。
ふわふわにするポイントは、「とにかく混ぜる」こと。まずは納豆だけよく混ぜ、粘りが出てきたところで卵の“卵白”を投入。そうすることで納豆がメレンゲのようにふわふわになるという。なお、めんつゆを使うため、納豆自体には味付けをしない。
ゆで上がったそばを冷水で締め、めんつゆを注いだ器へ。その上に、卵白とあわせふわふわになった納豆をたっぷりかけ、最後に卵の“卵黄”と万能ネギをトッピングすればできあがり。「納豆好きにはたまらない」1品だと話した。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「ふわふわ納豆蕎麦 初めてです」「食欲落ちる時期に喉を通りやすくていいですね」「夏にピッタリ」「ふわふわで美味しそうです！」「メレンゲ状態になるまで混ぜるだけ簡単で美味しそう」「とろろは痒くなっちゃうので、これ作ってみます！」「歌って踊って料理ができる男前。レシピ真似してみます！」「早速試してみました めちゃくちゃ美味しくて何度も食べたくなります」など、さまざまな声が寄せられている。
【1人前の材料】
・そば：1束（松平のオススメは十割そば）
・納豆：1パック
・卵：1個
・万能ネギ：少々
・めんつゆ：適量
