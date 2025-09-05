「我が家の夢と希望」杉浦太陽、“家族愛”あふれる2ショット披露に反響
タレントの杉浦太陽（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。長女・希空（のあ・17）が次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）を抱っこした2ショットを公開した。
【写真】「我が家の夢と希望」杉浦太陽が公開した第5子次女＆長女・希空の2ショット
杉浦の妻でタレントの辻希美（38）は先月8月8日に夢空ちゃんを出産。辻は8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記していた。
この日杉浦は、「我が家の夢と希望」とつづり、希空が夢空ちゃんを抱っこした2ショットをアップ。おそろいのパジャマを着た2人を「ジェラピケ女子たち」と紹介し、愛おしそうに姉妹ショットを披露した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空（こあ・6）さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
