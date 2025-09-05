気象庁によりますと、台風第１５号は、きょう（５日）午後４時には

館山市付近の北緯３５度００分、東経１３９度４０分にあって、

１時間におよそ６０キロの速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心の南東側３９０キロ以内と北西側１６５キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の予想進路図は【画像①】のようになっています。

気象庁では台風１５号による影響の出るおそれがある地域で、気象情報を発表しています。

・関東甲信地方気象情報（5日午後4時31分発表）

・東北地方気象情報（5日午後3時50分発表）

・東海地方気象情報（5日午後4時38分発表）

・近畿地方気象情報（5日午前11時21分発表）

・北陸地方気象情報（5日午後3時50分発表）

・中国地方気象情報（5日10時12分発表）

・四国地方気象情報（5日午前5時37分発表）

・九州北部地方（山口県を含む）気象情報（5日午前5時15分発表）

・九州南部・奄美地方気象情報（4日午後11時20分発表）

関東甲信地方気象情報（5日午後４時３１分発表）

台風第１５号は、関東甲信地方に最も接近しています。神奈川県では線状降水帯による猛烈な雨が続いています。５日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。関東甲信地方では、引き続き、５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１５時には伊豆大島の北西約３０キロにあって、１時間におよそ６５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。台風は現在、関東甲信地方に最も接近しており、このあとも、関東地方の沿岸を東へ進む見込みです。



関東甲信地方では、台風周辺の暖かく湿った空気や台風本体の発達した雨雲の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴い非常に激しい雨の降っている所があります。また、神奈川県では線状降水帯による猛烈な雨が続いています。

引き続き、５日夜遅くにかけて、台風周辺の暖かく湿った空気や台風本体の発達した雨雲の影響を受けるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（４日００時）から５日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

栃木県

小山 ８４．０ミリ

栃木 ８２．０ミリ

真岡 ７０．０ミリ

群馬県

みなかみ町湯原 ７９．５ミリ

館林 ７４．０ミリ

下仁田町西野牧 ７１．０ミリ

埼玉県

秩父市浦山 １２５．５ミリ

所沢 １２５．０ミリ

さいたま市桜区 １１８．０ミリ

茨城県

笠間 ２１６．０ミリ

常陸太田市中野 １０６．０ミリ

筑西市門井 ９８．０ミリ

千葉県

鋸南 １３８．０ミリ

船橋 １２０．５ミリ

東庄 １１９．０ミリ

東京都

八王子市元本郷町 １３２．０ミリ

檜原村小沢 １３０．５ミリ

大田区羽田 １２４．０ミリ

神奈川県

山北町丹沢湖 ２０７．０ミリ

箱根 １７１．５ミリ

横浜市中区山手町 １６２．０ミリ

長野県

飯田市南信濃 ２００．０ミリ

阿南 １５７．５ミリ

阿智村浪合 １５０．０ミリ

山梨県

南部町 １６９．０ミリ

山中湖村 １６１．５ミリ

上野原 １５７．５ミリ



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨が断続的に降り続き、総雨量が多くなるでしょう。



５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ



５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 １２０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県 ５日夕方

茨城県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 ５日夜のはじめ頃にかけてです。



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日夜遅くにかけ非常に強い風が吹き、６日明け方にかけて強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ２３メートル （３５メートル）

関東地方の陸上 １８メートル （３０メートル）

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １５メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

関東地方の海上と伊豆諸島では、６日にかけて、うねりを伴いしけとなるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

５日に予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

６日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、５日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。関東地方と伊豆諸島では、５日夜遅くにかけてうねりを伴った高波に注意・警戒してください。

また、強風、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

東北地方気象情報（5日午後３時５０分発表）

東北日本海側北部では、５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒し、５日夕方は、低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気象概況］

前線が日本海から東北地方を通って日本の東にのびています。前線は５日夜にかけて東北地方を南下し、前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が不安定となっています。

このため、東北日本海側北部では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ２０ミリ

５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、５日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒し、５日夕方は、低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒してください。

また、東北地方では、５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害にも注意してください。

東海地方気象情報（5日午後４時3８分発表）

台風第１５号は、東海地方から離れつつありますが、これまでの大雨で地盤が緩んだり、河川が増水している所があるため、静岡県では５日夜のはじめ頃にかけて土砂災害に、夕方まで河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１５時には伊豆大島付近にあって、１時間におよそ６５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の南東側３９０キロ以内と北西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は東海地方から次第に離れるため、激しい雨の降る可能性は低くなりました。



［雨の実況］

降り始め（４日０４時）から５日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

愛知県

新城市作手高里木戸口 ２１０．０ミリ

豊根村茶臼山 ２０６．５ミリ

蒲郡市神ノ郷町 １９２．０ミリ

岐阜県

下呂市金山 ２３０．０ミリ

下呂市宮地 ２０８．０ミリ

美濃加茂 １２３．０ミリ

三重県

尾鷲 ２２３．５ミリ

大紀町藤坂峠 ２０７．０ミリ

熊野新鹿 ２０１．０ミリ

静岡県

伊豆市天城山 ３６４．０ミリ

浜松市熊 ２５２．５ミリ

静岡市清水 ２４３．５ミリ



［風の実況］

５日００時から５日１５時までの最大風速と最大瞬間風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）

愛知県

常滑市セントレア

最大風速 １３．７メートル 北西 （５日１２時０７分）

最大瞬間風速 １８．０メートル 南 （５日０６時１７分）

豊橋市神野新田町

最大風速 １０．２メートル 南南東 （５日１０時４７分）

最大瞬間風速 １５．８メートル 南南東 （５日１０時４７分）

岐阜県

岐阜

最大風速 ６．５メートル 西 （５日１４時５３分）

最大瞬間風速 ９．２メートル 西北西 （５日１４時１７分）

下呂市萩原

最大風速 ６．２メートル 北北東 （５日１２時３８分）

最大瞬間風速 １０．２メートル 北 （５日１４時０９分）

三重県

津

最大風速 ８．１メートル 東北東 （５日０３時１３分）

最大瞬間風速 １２．３メートル 西 （５日１４時５９分）

伊勢市小俣

最大風速 ６．８メートル 西北西 （５日１５時００分）

最大瞬間風速 １１．３メートル 西北西 （５日１４時５６分）

静岡県

南伊豆町石廊崎

最大風速 ２３．３メートル 南南西 （５日１３時４７分）

最大瞬間風速 ２９．２メートル 南南西 （５日１３時４０分）

御前崎

最大風速 ２２．０メートル 南南西 （５日１２時５０分）

最大瞬間風速 ３４．０メートル 南西 （５日１２時４４分）



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県 海上 １６メートル （３０メートル）

三重県 海上 １６メートル （３０メートル）

静岡県 陸上 １２メートル （２５メートル）

静岡県 海上 １６メートル （３０メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

愛知県 外海 ４メートル うねりを伴う

愛知県 内海 ２メートル うねりを伴う

三重県 外海 ４メートル うねりを伴う

三重県 伊勢志摩内海 ２メートル うねりを伴う

静岡県 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、強風、うねりを伴った高波、落雷、降ひょうに注意してください。

近畿地方気象情報（5日午前11時21分発表）

近畿地方では、５日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷、突風に注意してください。また、５日夜のはじめ頃にかけて強風に、６日明け方にかけて、うねりを伴った高波に注意してください。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１０時には奈良県五條市付近にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

近畿地方では５日夕方にかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となるでしょう。

台風第１５号は、５日夜にかけて東日本の太平洋側を東に進み、近畿地方から遠ざかる見込みです。



［雨の実況］

降り始め（４日０１時）から５日１１時までの降水量（アメダスによる速報値）

滋賀県

甲賀市信楽 ５９．０ミリ

京都府

福知山市荒河 ６０．０ミリ

奈良県

下北山村佐田 ３００．０ミリ

十津川村葛川 ２４９．０ミリ

大阪府

熊取 ９２．５ミリ

堺市堺区 ８１．５ミリ

兵庫県

洲本 １２５．０ミリ

淡路市郡家 ８３．５ミリ

和歌山県

那智勝浦町色川 ２５１．５ミリ

古座川町西川 ２４７．５ミリ



［防災事項］

近畿地方では、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所や河川が増水している所があります。警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、引き続き、５日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷、突風に注意してください。また、５日夜のはじめ頃にかけて強風に、６日明け方にかけて、うねりを伴った高波に注意してください。

北陸地方気象情報 （5日午後3時50分発表）

北陸地方では警報級の大雨の可能性は低くなりました。

［気象概況］

前線が日本海から日本の東にのびています。台風第１５号は関東の南岸を東北東へ進んでいます。北陸地方では、前線や湿った空気の影響で、５日夜遅くにかけて雨の降る所がありますが、警報級の大雨の可能性は低くなりました。



［雨の実況］

降り始め（４日１１時）から５日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

新潟県

上越市川谷 ５５．０ミリ

湯沢 ４４．５ミリ

魚沼市大湯 ４０．５ミリ

富山県

八尾 ４５．０ミリ

宇奈月 ３３．５ミリ

南砺高宮 ２９．５ミリ

中国地方気象情報 （5日午前10時12分発表）

中国地方では、５日夕方にかけて土砂災害や落雷、突風に注意してください。山陽では５日昼過ぎにかけて強風や高波に注意してください。

［気象概況］

台風第１５号は、５日９時には御坊市付近にあって、１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南側３９０キロ以内と北側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は中国地方から次第に遠ざかっており、警報級の大雨となるおそれはなくなりましたが、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となっています。



［雨の実況］

中国地方は、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。

降り始め（４日０７時）から５日０９時までの降水量（アメダスによる速報値）

岡山県

岡山空港 ７６．５ミリ

玉野 ６８．０ミリ

吉備中央 ５３．０ミリ

広島県

府中市土生町 ７８．０ミリ

尾道市生口島 ７４．５ミリ

福山市松永町 ５６．５ミリ



［雨の予想］

５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山陽 ３０ミリ

山陰 ５０ミリ



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

山陽 陸上 １２メートル （２５メートル）

山陽 海上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

山陽 １．５メートル



［防災事項］

土砂災害、強風、高波、落雷、突風に注意してください。

四国地方気象情報（5日午前5時37分発表）

四国地方では、５日昼前にかけて、低い土地の浸水、土砂災害に、５日朝にかけて河川の増水や氾濫に警戒してください。高知県と徳島県では５日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南東側２８０キロ以内と北西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、四国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

降り始め（３日０９時）から５日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

香川県

多度津 １２４．５ミリ

徳島県

那賀町木頭和無田 ２０６．５ミリ

海陽 １９５．５ミリ

上勝町福原旭 １５８．５ミリ

愛媛県

石鎚山成就社 １３６．０ミリ

宇和島 １３４．５ミリ

鬼北町近永 １２５．０ミリ

高知県

仁淀川町鳥形山 ２８９．０ミリ

津野町船戸 ２６９．０ミリ

佐川 ２２５．０ミリ



［雨の予想］

四国地方では、５日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ６０ミリ

太平洋側 ７０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 １００ミリ

太平洋側 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

高知県、徳島県 ５日昼前にかけて

です。



［風の予想］

５日夕方にかけて、海上を中心に強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １３メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １３メートル （２５メートル）

瀬戸内側海上 １８メートル （２５メートル）

太平洋側海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

太平洋側では、５日夕方にかけて、うねりを伴ってしけるでしょう。

５日に予想される波の高さ

瀬戸内側 １．５メートル

瀬戸内側（徳島北部） ３メートル うねりを伴う

太平洋側 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。

強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報（5日午前5時15分発表）

台風第１５号は現在、四国地方を東北東に進んでいます。５日昼前まで土砂災害に、５日昼前まで強風に、５日夜遅くまでうねりを伴った高波に注意してください。

［気象概況］

台風第１５号は５日０５時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいるものと推定されます。台風は次第に遠ざかっており、５日朝には風速１５メートル以上の強風域を抜ける見込みです。

このため九州北部地方の沿岸の海域では、引き続き５日昼前にかけて強風が吹き、豊後水道では５日夜遅くにかけてうねりを伴った高波が続くでしょう。

大分県南部を中心に、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所がありますので、５日昼前にかけて土砂災害に注意してください。



［雨の実況］

３日１８時から５日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）

山口県

周防大島町安下庄 ６１．０ミリ

大分県

佐伯市佐伯 ２８８．０ミリ

佐伯市蒲江 ２７７．０ミリ

熊本県

湯前町湯前横谷 １１５．０ミリ

多良木町祓川 ５８．５ミリ



［風の実況］

４日００時から５日０４時までの最大風速と最大瞬間風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）

山口県

宇部

最大風速 １０．５メートル 東 （４日１９時００分）

最大瞬間風速 １２．９メートル 東北東 （４日１８時４８分）

福岡県

北九州空港

最大風速 １０．４メートル 東南東 （４日０６時５１分）

最大瞬間風速 １２．９メートル 東 （４日１９時２７分）

大分県

国東市武蔵

最大風速 １３．８メートル 北北東 （４日２２時１５分）

最大瞬間風速 １８．０メートル 北北東 （４日２２時１２分）

長崎県

雲仙岳

最大風速 １０．０メートル 北東 （４日２３時１１分）

最大瞬間風速 １４．２メートル 北東 （４日２３時４０分）



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

対馬海峡 １２メートル （２５メートル）

豊後水道 １５メートル （２５メートル）

瀬戸内海 １５メートル （２５メートル）

陸上 １２メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

対馬海峡 ２．５メートル

九州西海上 ２メートル

豊後水道 ３メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ２メートル



［防災事項］

土砂災害、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

九州南部・奄美地方気象情報（4日午後11時20分発表）

宮崎県では、５日未明にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。宮崎県では、４日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１６時には宮崎市の南約６０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北へ進んでいるものと推定されます。九州南部は、風速１５メートル以上の強風域に入っています。

台風が予報円の中心付近を進みますと、４日夜遅くにかけて九州南部にかなり接近する見込みです。九州南部では、５日明け方にかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

４日１６時現在の１時間降水量（解析雨量による速報値）

宮崎県

川南町付近 約７０ミリ

３日０９時から４日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

都農 ２７１．０ミリ



［雨の予想］

九州南部では、４日夜遅くにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ６０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ

４日１８時から５日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １２０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮崎県 ４日夜遅くにかけてです。



［風の予想］

九州南部では５日朝にかけて強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、５日明け方にかけてうねりを伴いしけとなる所があるでしょう。

４日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

今後の気象情報に注意してください