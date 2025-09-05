¡Ú¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û¡ÈÁÇ·Ú¤µºòÇ¯°Ê¾å¡É¤Ç¹âÉ¾²Á¡ÖA¡×¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤Ë¹¥´¶¿¨¡ÖÈóËÞ¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ë¿ê¤¨¤Ê¤·¡×
Âè39²ó¡Ê7Æü¡¿GII¡¢ºå¿À¼Ç1200m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C¤Ç¥ì¥³ー¥ÉV¤Î¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¢Æ±2Ãå¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡¢ËÌ¶å½£µÇ°¤ò2Ãå¤·ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Î¥íー¥Æ¤ÇÎ×¤à¥è¥·¥Î¥¤ー¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã
´õÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ûー¥¹¤È¤·¤ÆÈ´·²¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Çò¤Î½÷²¦¤³¤È¥½¥À¥·¤ÎÁ´Ëå¤È¤Ê¤ëÆ±ÇÏ¤À¤¬¡¢µ¤À¤Î¹Ó¤µ¤³¤½»ÐËå¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î³èÍÑË¡¤Ï¿ïÊ¬¤È°ã¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£»Ð¤Ïµ¤¤Î¹Ó¤µ¤òÉé¤±¤óµ¤¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢GI3¾¡¡£Ëå¤Ç¤¢¤ëËÜÇÏ¤Ï¡¢µ¤À¤Î¹Ó¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ»µ÷Î¥»Ö¸þ¤Ë³è¤«¤·¤Æ½éÄ©Àï¤ÎGI¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈóËÞ¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï±³µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¯¡¢»Ð¤¬°ÎÂç¤¹¤®¤ë¤À¤±¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·²Ä°¥¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
2½µÁ°¡¢1½µÁ°¤ÈCW¥³ー¥¹¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤é¤ì¡¢1½µÁ°¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ»¤»ÇÏ¤Î·Á¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤½Å»ë¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤³¤Ê¤»¤¿¤³¤È¤Ë¹¥´¶¤·¤«¤Ê¤·¡£ºòÇ¯2Ãå»þ¤â¡¢2½µÁ°¡¢1½µÁ°¤¬CW¥³ー¥¹¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤¤¬ºäÏ©¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤¬3½µÁ´¤Æ°ìÇÕÄÉ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÇÏ¤Ê¤ê¡¢¶¯¤á¡¢ÇÏ¤Ê¤ê¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇ·Ú¤µ¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¡£
¡ÚÄ´¶µÆ°²è¡Û2025Ç¯ ¥»¥ó¥È¥¦¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡Ê¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡Ë
´¨¤µ¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Çº£»þ´ü¤Ï¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤³¤Ø¤¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ×¡¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤À¡£³Î¤«¤ËGI¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º6ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿ê¤¨¤Ê¤¯¾õÂÖËüÁ´¤È¤¯¤ì¤ÐÁ°¾¥Àï¤ÇÊø¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ï¹Í¤¨Æñ¤¤¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖA¡×