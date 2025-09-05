aespa、ミニアルバム『Rich Man』で7作目のミリオンセラー達成を予告！リード曲「Rich Man」MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

aespaの6thミニアルバム『Rich Man』（9月5日リリース）の先行予約枚数が約111万枚（9月4日時点）を突破。

ミニアルバム『Girls』『MY WORLD』『Drama』、フルアルバム『Armageddon』、ミニアルバム『Whiplash』、シングル「Dirty Work」に続く7作目のミリオンセラー達成を予告した。

■aespaの多彩な魅力を堪能できる全6曲を収録

ミニアルバム『Rich Man』には、リード曲「Rich Man」をはじめ、中毒性のあるホイッスルサウンドが印象的な「Drift」、相手の偽りの姿を“Bubble”に例えた「Bubble」、夢幻的なR＆Bジャンルの「Count On Me」、軽快なトラックサウンドが特徴の「Angel #48」、ミディアムテンポのポップ曲「To The Girls」など全6曲を収録。aespaの多彩な魅力を堪能できる。

フィジカル商品は、ワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMV、Weverse Shopにて日本限定のジャケット写真となっている『Rich Man―The 6th Mini Album (BURST Ver. Japan Exclusive)』の他、限定特典トレーディングカード、aespaに会える豪華抽選特典に応募できるシリアル付きで販売中。

さらに、ラッキードローイベントの開催も決定。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■“Rich Man”＝最も荒々しい瞬間でも自分のリズムで動く主体的な存在

荒々しいエレキギターが際立つリード曲「Rich Man」のMVも完成。

楽曲は、中毒性のあるトップラインと多様に展開されるバンドサウンドが、メンバーの個性溢れるボーカルと調和した仕上がり。パフォーマンスはシンプルでキャッチーな動きによるポイント振り付けと、後半に向かって盛り上がるパワフルなエネルギーが印象的だ。

MVでは、aespaが定義する“Rich Man”を、最も荒々しい瞬間でも自分のリズムで動く主体的な存在として解釈。カーチェイスやラグビーの試合を通じて、迫力ある映像美で強烈に描き出している。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

MINI ALBUM『Rich Man』

■関連リンク

ミニアルバム『Rich Man』特設サイト

https://sp.wmg.jp/aespa_RichMan/

aespa OFFICIAL SITE

https://aespa-official.jp