[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇105銘柄・下落125銘柄（東証終値比）
9月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは257銘柄。東証終値比で上昇は105銘柄、下落は125銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は45銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9425> ＲｅＹｕｕ 1412 +404（ +40.1%）
2位 <8995> 誠建設 2000 +400（ +25.0%）
3位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 151.8 +26.8（ +21.4%）
4位 <9417> スマバ 529 +80（ +17.8%）
5位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1425 +173（ +13.8%）
6位 <6574> コンヴァノ 202 +14（ +7.4%）
7位 <9072> ニッコンＨＤ 3351 +217.0（ +6.9%）
8位 <4574> 大幸薬品 331 +20（ +6.4%）
9位 <3803> イメージ情報 1380 +80（ +6.2%）
10位 <4265> ＩＧＳ 409 +22（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7927> ムトー精工 1315 -400（ -23.3%）
2位 <7445> ライトオン 224 -66（ -22.8%）
3位 <3987> エコモット 402 -100（ -19.9%）
4位 <7585> かんなん丸 330 -79（ -19.3%）
5位 <396A> リート改革 421 -95.0（ -18.4%）
6位 <395A> 地銀業界改革 475 -99.6（ -17.3%）
7位 <3557> Ｕ＆Ｃ 794 -150（ -15.9%）
8位 <9285> 東京インフラ 42450 -7000（ -14.2%）
9位 <7337> ひろぎんＨＤ 1234 -179.0（ -12.7%）
10位 <4174> アピリッツ 705 -99（ -12.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4578> 大塚ＨＤ 8350 +99（ +1.2%）
2位 <7261> マツダ 1110.3 +12.8（ +1.2%）
3位 <4004> レゾナック 3971.3 +27.3（ +0.7%）
4位 <6503> 三菱電 3681.9 +24.9（ +0.7%）
5位 <5831> しずおかＦＧ 1952.5 +11.5（ +0.6%）
6位 <5214> 日電硝 4831.2 +22.2（ +0.5%）
7位 <5803> フジクラ 13399 +59（ +0.4%）
8位 <7453> 良品計画 3117 +13.0（ +0.4%）
9位 <7011> 三菱重 3621 +14.0（ +0.4%）
10位 <5401> 日本製鉄 3400 +13.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1928> 積水ハウス 3410 -20.0（ -0.6%）
2位 <5301> 東海カーボン 1034.6 -5.4（ -0.5%）
3位 <7751> キヤノン 4400 -15（ -0.3%）
4位 <6752> パナＨＤ 1536 -5.0（ -0.3%）
5位 <8267> イオン 1770 -3.5（ -0.2%）
6位 <7203> トヨタ 2959 -3.5（ -0.1%）
7位 <6594> ニデック 2528.1 -2.9（ -0.1%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1810 -1（ -0.1%）
9位 <7205> 日野自 390.1 -0.2（ -0.1%）
10位 <4689> ラインヤフー 476 -0.2（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
