　9月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは257銘柄。東証終値比で上昇は105銘柄、下落は125銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は45銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　 1412　　+404（ +40.1%）
2位 <8995>　誠建設　　　　　　 2000　　+400（ +25.0%）
3位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　151.8　 +26.8（ +21.4%）
4位 <9417>　スマバ　　　　　　　529　　 +80（ +17.8%）
5位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1425　　+173（ +13.8%）
6位 <6574>　コンヴァノ　　　　　202　　 +14（　+7.4%）
7位 <9072>　ニッコンＨＤ　　　 3351　+217.0（　+6.9%）
8位 <4574>　大幸薬品　　　　　　331　　 +20（　+6.4%）
9位 <3803>　イメージ情報　　　 1380　　 +80（　+6.2%）
10位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　409　　 +22（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7927>　ムトー精工　　　　 1315　　-400（ -23.3%）
2位 <7445>　ライトオン　　　　　224　　 -66（ -22.8%）
3位 <3987>　エコモット　　　　　402　　-100（ -19.9%）
4位 <7585>　かんなん丸　　　　　330　　 -79（ -19.3%）
5位 <396A>　リート改革　　　　　421　 -95.0（ -18.4%）
6位 <395A>　地銀業界改革　　　　475　 -99.6（ -17.3%）
7位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　794　　-150（ -15.9%）
8位 <9285>　東京インフラ　　　42450　 -7000（ -14.2%）
9位 <7337>　ひろぎんＨＤ　　　 1234　-179.0（ -12.7%）
10位 <4174>　アピリッツ　　　　　705　　 -99（ -12.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　 8350　　 +99（　+1.2%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　 1110.3　 +12.8（　+1.2%）
3位 <4004>　レゾナック　　　 3971.3　 +27.3（　+0.7%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　 3681.9　 +24.9（　+0.7%）
5位 <5831>　しずおかＦＧ　　 1952.5　 +11.5（　+0.6%）
6位 <5214>　日電硝　　　　　 4831.2　 +22.2（　+0.5%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　13399　　 +59（　+0.4%）
8位 <7453>　良品計画　　　　　 3117　 +13.0（　+0.4%）
9位 <7011>　三菱重　　　　　　 3621　 +14.0（　+0.4%）
10位 <5401>　日本製鉄　　　　　 3400　 +13.0（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1928>　積水ハウス　　　　 3410　 -20.0（　-0.6%）
2位 <5301>　東海カーボン　　 1034.6　　-5.4（　-0.5%）
3位 <7751>　キヤノン　　　　　 4400　　 -15（　-0.3%）
4位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1536　　-5.0（　-0.3%）
5位 <8267>　イオン　　　　　　 1770　　-3.5（　-0.2%）
6位 <7203>　トヨタ　　　　　　 2959　　-3.5（　-0.1%）
7位 <6594>　ニデック　　　　 2528.1　　-2.9（　-0.1%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 1810　　　-1（　-0.1%）
9位 <7205>　日野自　　　　　　390.1　　-0.2（　-0.1%）
10位 <4689>　ラインヤフー　　　　476　　-0.2（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

