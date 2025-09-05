北北海道・胆振東部地震から６日で７年です。



災害の記憶を風化させないために、安平町では中学１年生を対象とした１泊２日の防災キャンプが実施されました。



生徒たちがその中で学んだこととは。



厚真町吉野地区の山際に、９月１日から献花台が設置されました。



手向けられた花には、追悼の思いや今後のさらなる復興への願いが込められています。



（阿部記者）「この場所では７年前、地震の影響で大きな土砂崩れが起き、甚大な被害が発生しました」





２０１８年９月６日、午前３時すぎ。大きな揺れが北海道を襲いました。土砂崩れによって多くの住宅が押しつぶされ、道内では４４人が亡くなりました。最大震度７の揺れを観測した厚真町は最も被害が深刻で、犠牲者は３７人に上ります。あの日の記憶は町民にとって大きな傷跡として残っています。（厚真町民 80代）「早いですよね、記憶はずっとあります。同じ職場で定年だったが、職場の人も死んでいるし…。忘れない」（教師）「訓練、訓練…大きな地震が発生」あの災害の経験を次の世代につなごうと活動している学校があります。安平町立早来学園です。ここは小学生から中学生までが、一緒の校舎で学ぶ義務教育学校です。そのうち、中学１年生に当たる７年生の生徒たちが取り組んだのが防災キャンプです。１泊２日で、様々な体験を通して防災について学習します。まずはゲーム感覚で学ぶ、避難所の設置の仕方です。（生徒）「歩くのが大変な人は、近い方がいいから奥の方に」地域の人と一緒に、３時間ほど議論が交わされました。午後６時すぎに始まったのは、夕食づくりです。災害時に限られた食材や器具の中で、どのように料理ができるのかを体験します。また、避難所には高齢者のほか、病気やアレルギーがある人がいることを想定しながら料理を作りました。およそ１時間後、無事に完成です。（生徒）「肉入れたから味はある」夜になると、全員体育館で寝袋やマットを使って一夜を過ごします。午前６時すぎ、無事朝を迎えた生徒たち。（生徒）「震災のときこうなんだなって思った。料理とかの味付けは、避難所だと調味料少ないし難しいな」（生徒）「被災した時には大変だから経験している人とか、手伝えることあればやりたいと思う」いつどこで起きるかわからないからこそ、災害の記憶を風化させてはならない。次の世代につなぐ取り組みが進んでいます。