俳優の塩野瑛久（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。俳優の井浦新（50）と遭遇したことを明かし、2ショットを披露した。

「新さんと偶然会えてめっちゃ嬉しかった日」と書き出すと、白の帽子、セットアップ、眼鏡姿の井浦と、黒のキャップ、シャツ、サングラス姿の自身の2ショットをアップ。

「@kruhi_jp のポップアップで店頭に立っていた新さん、はじめコソコソっと背後からバレないよう写真を撮ろうとしたのですが周りのお客さまからの『なんかヤバいやついるな』という視線を感じ、すぐに諦め声をかけました」と回顧。「新さんからいただいた塩野の宝物で」とカメラの絵文字と共に記し、ハッシュタグでは共演作の「光る君へ」「無能の鷹」「ゴールデンカムイ」と添えた。

塩野の投稿に、フォロワーからは「お二人とも楽しそうです」「自然体な感じが素敵！平安から急に現代感があって、少し不思議」「素敵なツーショット！！」「あきくんと新さんのツーショ嬉しいです！！笑顔も素敵です！！」「道隆と一条天皇 お二人とも最高でした」「お二人とも素敵過ぎる」といった反響が寄せられている。