フィギュアスケート木下グループ杯第1日

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯が5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。女子ショートプログラム（SP）で千葉百音（木下グループ）が73.11点をマークして首位発進した。坂本花織（シスメックス）は65.25点で4位となった。

昨季の世界選手権で銅メダルを獲得した20歳が、好演技で大歓声を浴びた。自己ベスト73.44点に肉薄する73.11点で首位発進。練習では不安を抱えていたが、「うまく奮い立たせて本番はできたかな」と振り返った。

8月のサマーカップは「さくらさくら」を演じたが、今大会から昨季使用した「ラストダンス」に戻した。「昨季より魅力的でチャーミングなプログラムにしたい思いが強かった」。最後の3回転ルッツでややバランスを崩した以外は、演技をきっちりまとめた。

ハイスコアも冷静に捉えている。「凄く満足している」と言う一方で、「点数は大会によって出方が違う。その中で自分がどれだけ出せるところまで出せるかというのが、自分のマインドとしたは合っているかな」と話した。

6日のフリーでは「ロミオとジュリエット」を舞う。「いつも通り自分の脚を信じて、1本1本丁寧にジャンプを跳べたら」と意気込みを口にした。



