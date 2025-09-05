木下グループ杯

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯は5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。女子ショートプログラム（SP）では千葉百音（木下グループ）が73.11点をマーク。首位発進となった。

千葉は3回転ルッツでややバランス崩しながらも、自己ベストに肉薄する演技を披露した。日本勢では70.29点の2位で三宅咲綺（シスメックス）が続いた。

今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は65.25点の4位発進。3回転ルッツ、ダブルアクセルは決めたものの、フリップ─トーループの連続3回転が単発の2回転フリップになった。取材エリアで「想定内でした」「他のところは手応えがあった」と話した。

今季からの新設大会。グランプリ（GP）シリーズに次ぐ格付けとなるCSの日本開催は初めてとなった。この後、男子SPが行われる。6日はアイスダンス・リズムダンス、ペアSP、女子フリー、7日はアイスダンス・フリーダンス、ペア・フリー、男子フリーが予定されている。



（THE ANSWER編集部）