Ritomoが、2ndフルアルバム『beautiful junks』を9月6日にCD及び配信にてリリースする。

佐野元春&THE COYOTE BANDやLOVE PSYCHEDELICOのギタリストでもあり、サウンドプロデューサーとしても浅井健一、chay、及川光博等の仕事で知られる深沼元昭（PLAGUES, Mellowhead, Uniolla）が一貫してサウンドプロデュースを手がけ、Ritomo独自のオルタナ感覚とGodinのフルアコギターを駆使してつむぎ上げた、才気溢れるロック＆ポップスの快作が仕上がったという。

また、9月6日の静岡ワンマンを皮切りにリリースツアーがスタート、ファイナルは11月9日に初の新代田FEVERでのワンマンを開催。ツアーではギターに深沼元昭、ベースにTRICERATOPSの林幸治、ドラムスにはbrainchild’s、Uniolla、モノブライト等で活躍中の岩中英明という豪華メンバーがサポートを務める。

◆ ◆ ◆

◾️Ritomo コメント

最強のニューアルバムが完成しました。

前アルバム [ edge ] をリリースした昨年一月を皮切りに、深沼さんをはじめとする錚々たるメンバーと音楽で交わってきました。その約一年半の月日がこの作品へと繋がってくれたことが本当に嬉しくて、つくづく私は相当なラッキーガールだな、と噛み締めています。

今回の楽曲たちはライブを意識して書き下ろしたものばかりで、その思いをさらに膨らませるかのように、深沼さんが最高のアレンジをいくつも施してくださいました。難曲を前にしながら過去一番にレコーディングを楽しんだし、ジャケット写真も自分が今在りたい姿を切り取っていただけて、重みのある作品になったと思います。

歪な部分を歪なまま喜んで、「面白い！」と言ってくれる音楽好きの皆さんに、何年も支えていただきながら歌って来られました。愛を込めて、この “beautiful junks（美しきガラクタたち）” を送ります。そして、秋のリリースツアーでたくさんの方に出会えることを楽しみにしています！

◆ ◆ ◆

◾️深沼元昭 コメント

Ritomoのデモ音源は、聴いてすぐ、ある程度リスナーが聴きやすい形にこんな風に仕上げられるかな、というイメージが湧いてくるようなものとは少し違って、すごく良いんだが…さてどうしようかな、となることが多いです。リード曲の「オルフェウスと檸檬」に限らず、間も無く発売になるアルバム全曲に言えることなのですが。それを彼女の作曲時のイメージを踏まえて、1人で試行錯誤して、仕上げていくのがとても大変で同時に楽しい。自分のアレンジャー・サウンドプロデューサーとして成長させてもらってると思います。（本人の歌とギター以外は全て担当させてもらっているのですが、それによる被制約感は絶対に出したくないと思っています。時間はかかりますが）また、ギタリストとしては、わざと自分の指癖に反したものを多く入れて、こちらは強制的に成長の糧とさせてもらってます。

◆ ◆ ◆

◾️2ndアルバム『beautiful junks』

リリース日： 2025年9月6日（土）

レーベル: LAVAFLOW RECORDS

税込価格：\3,300 / 品番：LVFL-015

デジタル配信：https://big-up.style/BBNgBBM9pJ ◆収録曲

01.オルフェウスと檸檬

02.馳せて国境

03.chill&dull

04.横髪

05.Words so sweet

06.misery

07.Cereals

08.落葉

09.北緯52°

10.make me laundry Lyrics & Music：Ritomo

Sound Produce：深沼元昭（PLAGUES, Mellowhead, Uniolla）

◾️＜Ritomo release tour “beautiful junks”＞ 2025年9月6日（土）静岡Livebar Freakyshow [one-man]

◆OPEN：18:00 START：18:30

前売￥4,000 当日￥4,500（税込 1ドリンク別） 2025年10月17日（金）愛知・名古屋sunset BLUE [with Northern Boys]

◆OPEN：18:30 START：19:00

前売￥4,000 当日￥4,500（税込 1ドリンク別）

act：Ritomo / Northern Boys 2025年10月18日（土）大阪・南堀江 knave [with Northern Boys]

◆OPEN：18:00 START：18:30

前売￥4,000 当日￥4,500（税込 1ドリンク別）

act：Ritomo / Northern Boys 2025年11月9日（日）東京・新代田 FEVER [one-man]

◆OPEN：17:30 START：18:00

前売￥4,000 当日￥4,500（税込 1ドリンク別） チケット一般発売中：https://eplus.jp/sf/word/0000120599