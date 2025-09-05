水上恒司×山下美月×宮舘涼太『火喰鳥を、喰う』、怒とうの展開を予感させるロング予告＆不安をあおる新カット解禁
水上恒司が主演し、山下美月と宮舘涼太が共演する映画『火喰鳥を、喰う』より、怒とうの衝撃的展開を予感させるロング予告と、言い知れぬ不安をあおる新カットが解禁された。
【動画】「ヒクイドリ、クイタイ」――日記が引き起こす怪現象『火喰鳥を、喰う』ロング予告
本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名小説を実写映画化。監督を務めるのは、『超高速！参勤交代』シリーズや、『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』の本木克英。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』『ディア・ファミリー』の林民夫が手がける。
解禁されたロング予告の冒頭に映し出されるのは、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）のもとに届けられた、先祖・貞市のものとされる古い日記。「ヒクイドリ、クイタイ」と綴られたその日記からは、凄まじい生への執着がにじみ出ている。この日記を手にした関係者は心神喪失に陥るか、あるいは忽然と姿を消してしまうなど、雄司と夕里子の周囲では次々と不可解な現象が起こり始める。
この“怪異”の正体を探るため、一同は夕里子と旧知の仲である超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を訪ねる。北斗は日記を「掛け値なしのブラックホール級」と説明し、「我々がいる現実ともう一つの現実の生存競争」と語る。さらに「夕里子もそれを感じ取っているはず」と予期せぬ一言を放つ。やがて貞市の執念が現実を侵食し、雄司らの世界は徐々に、しかし確実に変容していく――。
映像では、北斗の言葉に動揺し、雄司との間で揺れ動く夕里子や、「北斗総一郎を信じるな」と忠告する夕里子の弟・亮（豊田裕大）の姿が映し出される。ところが次のシーンで、夕里子は「私に弟なんていない」と不可解な一言を呟く。さらに雄司に向かって「お前、邪魔なんだよ」と北斗が言い放ち、2人が激しくつかみ合う場面も。死者と生者、それぞれの執着がぶつかり合い、物語は想像を超えた結末へ――。先の読めない怒とうの展開に緊張感が走る予告映像に仕上がっている。
あわせて、穏やかな日常を怪異が蝕み始める、言い知れぬ不安をあおる新カットも一挙公開された。頻発する“怪異”の謎を探るべく、超常現象専門家・北斗のもとを訪れた久喜夫妻と亮、そして新聞記者の与沢（森田望智）らの様子を切り取ったカットでは、熱い視線を送る北斗から目を背け、意味深な表情を浮かべる夕里子の姿が切り取られている。
さらに、不気味に微笑む貞市、こちらを見つめる少女、雄司に忍び寄る何者かの影…。これらが意味するものとは一体？
そして、本作の“もうひとつの主役”とも言えるのが、映画のタイトルにもなっている“ヒクイドリ”。公開がいよいよ1ヵ月後に迫る中、福岡県久留米市にある動物園・久留米市鳥類センターとのまさかのコラボが実現した。
久留米市鳥類センターといえば、約80種420点もの鳥類が暮らすユニークな動物園として知られているが、今回のコラボ企画では、同園で実際に飼育されている40歳のメスのヒクイドリが、本作の宣伝隊鳥に就任。さらに、そのヒクイドリの名前を一般公募することが決定した。ヒクイドリの名前募集は、9月5日〜10月2日まで、映画公式サイトおよび公式SNSにて実施予定だ。
この企画にあたり、久留米市鳥類センターの安納園長は「映画の宣伝隊鳥としてヒクイドリが注目されることで、これまで動物園やヒクイドリをご存じなかった方にも興味を持っていただけるきっかけになると考えております。そして来園者の皆さまがつながることで、『自分が関わった動物』として、より深い愛着や関心を抱いていただけるのではないかと期待しています」とコメントを寄せている。
名前の選定には、安納園長に加え主演の水上恒司、山下美月も参加予定。名付け親に選ばれた応募者には旅行券5万円分を進呈。さらに参加賞として、ヒクイドリ君ぬいぐるみなど映画オリジナルの“ヒクイドリ”グッズが、応募者全員の中から抽選でプレゼントされる。
また、ヒクイドリと一緒に撮影した写真を投稿するキャンペーンも実施される。久留米市鳥類センターで飼育されているヒクイドリと一緒に撮影した写真を、指定のハッシュタグ「#ヒクイドリを見た」を添えてSNSに投稿し、その画面を園内スタッフに提示すると、先着1000名に本作と鳥類センターのコラボステッカーがプレゼントされる。
映画『火喰鳥を、喰う』は、10月3日より全国公開。
【動画】「ヒクイドリ、クイタイ」――日記が引き起こす怪現象『火喰鳥を、喰う』ロング予告
本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名小説を実写映画化。監督を務めるのは、『超高速！参勤交代』シリーズや、『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』の本木克英。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』『ディア・ファミリー』の林民夫が手がける。
この“怪異”の正体を探るため、一同は夕里子と旧知の仲である超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を訪ねる。北斗は日記を「掛け値なしのブラックホール級」と説明し、「我々がいる現実ともう一つの現実の生存競争」と語る。さらに「夕里子もそれを感じ取っているはず」と予期せぬ一言を放つ。やがて貞市の執念が現実を侵食し、雄司らの世界は徐々に、しかし確実に変容していく――。
映像では、北斗の言葉に動揺し、雄司との間で揺れ動く夕里子や、「北斗総一郎を信じるな」と忠告する夕里子の弟・亮（豊田裕大）の姿が映し出される。ところが次のシーンで、夕里子は「私に弟なんていない」と不可解な一言を呟く。さらに雄司に向かって「お前、邪魔なんだよ」と北斗が言い放ち、2人が激しくつかみ合う場面も。死者と生者、それぞれの執着がぶつかり合い、物語は想像を超えた結末へ――。先の読めない怒とうの展開に緊張感が走る予告映像に仕上がっている。
あわせて、穏やかな日常を怪異が蝕み始める、言い知れぬ不安をあおる新カットも一挙公開された。頻発する“怪異”の謎を探るべく、超常現象専門家・北斗のもとを訪れた久喜夫妻と亮、そして新聞記者の与沢（森田望智）らの様子を切り取ったカットでは、熱い視線を送る北斗から目を背け、意味深な表情を浮かべる夕里子の姿が切り取られている。
さらに、不気味に微笑む貞市、こちらを見つめる少女、雄司に忍び寄る何者かの影…。これらが意味するものとは一体？
そして、本作の“もうひとつの主役”とも言えるのが、映画のタイトルにもなっている“ヒクイドリ”。公開がいよいよ1ヵ月後に迫る中、福岡県久留米市にある動物園・久留米市鳥類センターとのまさかのコラボが実現した。
久留米市鳥類センターといえば、約80種420点もの鳥類が暮らすユニークな動物園として知られているが、今回のコラボ企画では、同園で実際に飼育されている40歳のメスのヒクイドリが、本作の宣伝隊鳥に就任。さらに、そのヒクイドリの名前を一般公募することが決定した。ヒクイドリの名前募集は、9月5日〜10月2日まで、映画公式サイトおよび公式SNSにて実施予定だ。
この企画にあたり、久留米市鳥類センターの安納園長は「映画の宣伝隊鳥としてヒクイドリが注目されることで、これまで動物園やヒクイドリをご存じなかった方にも興味を持っていただけるきっかけになると考えております。そして来園者の皆さまがつながることで、『自分が関わった動物』として、より深い愛着や関心を抱いていただけるのではないかと期待しています」とコメントを寄せている。
名前の選定には、安納園長に加え主演の水上恒司、山下美月も参加予定。名付け親に選ばれた応募者には旅行券5万円分を進呈。さらに参加賞として、ヒクイドリ君ぬいぐるみなど映画オリジナルの“ヒクイドリ”グッズが、応募者全員の中から抽選でプレゼントされる。
また、ヒクイドリと一緒に撮影した写真を投稿するキャンペーンも実施される。久留米市鳥類センターで飼育されているヒクイドリと一緒に撮影した写真を、指定のハッシュタグ「#ヒクイドリを見た」を添えてSNSに投稿し、その画面を園内スタッフに提示すると、先着1000名に本作と鳥類センターのコラボステッカーがプレゼントされる。
映画『火喰鳥を、喰う』は、10月3日より全国公開。