NoGoDが、結成20周年記念ベストアルバム『Le: VOYAGE』（読み：ル・ヴォヤージュ）のジャケット写真を本日公開した。

ジャケット写真は、螺旋のように息吹き更なる高みへと伸び続ける樹木にメンバービジュアルをモチーフとした花々が咲き散りばめられたもの。結成10周年時に発表された作品『VOYAGE』の再来（Re:）という意味に加えて、「Le voyage de ma vie」（私の人生の旅）という意味を含むタイトルにふさわしく、過去作『VOYAGE』のジャケットとの連続性も伺えるまさに20周年を表現したビジュアルとなっているという。

また、ベストアルバム『Le: VOYAGE』に収録される楽曲も発表された。近年のNoGoDを象徴するような楽曲に加えて、20周年を記念して制作された新曲「I Can’t Say Goodbye」も収録する。

そして、ベストアルバム『Le: VOYAGE』発売を記念したインストアイベントも開催決定。11月29日14時30分より、タワーレコード池袋店にてアルバムの購入者を対象としたトーク＆サイン会が行われる。トークパートでは作成秘話や20周年を迎えるNoGoDのこれまでとこれからなど、ここでしか聞けない話が盛りだくさんなイベントになる予定。20周年記念ベストアルバム『Le: VOYAGE』にサインを貰えるイベントはここだけなのでぜひ参加してみてほしい。

NoGoD 20周年記念ベストアルバム『Le: VOYAGE』には、2016年に発表された『Renovate』から2024年4月発表の『神髄-OMNIBUS-』までの近年10年間に世に出された作品の中から選りすぐりの楽曲が収録されるほか、20周年を記念した書き下ろしの新曲も1曲追加した全22曲が収録予定。購入特典として対象店舗ではこれまでリリースしたCDジャケットがデザインされたステッカーシートがついてくる。

▲特典：ステッカーシート

◾️20周年ベストアルバム『Le: VOYAGE』

リリース日： 2025年9月24日（水） 定価：\4,500（税込）

品番：KICS-4230〜1

CD2枚組 ◆[DISC-1]

01.絶頂マスカレード

02.VAMPIRE

03.Passion Play

04.emotional disorder

05.Missing

06.Arlequin

07.break out!

08.Borderline

09.helix

10.Never fade away (NoW ver.)

11.ジョン・ドゥに捧ぐ ◆[DISC-2]

01.桃源郷へようこそ

02.イピカイエ

03.proof

04.Tonight!

05.masque

06.そして舞台は続く

07.What do you say

08.現約聖書

09.アオナツ

10.天国

11.I Can‘t Say Goodbye（新曲） 購入：king-records.lnk.to/LEVOYAGENOGOD

◾️＜NoGoD 20th ANNIVERSARY 単独大布教20/20「VISION QUEST」＞ 2025年

9/27（土）Music Lab.濱書房

9/28（日）Music Lab.濱書房

10/4（土）札幌CRAZY MONKEY

10/5（日）札幌CRAZY MONKEY

10/11（土）宇都宮HEAVEN’SROCK VJ-4 2/3

10/12（日）仙台ROCKATERIA

10/13（月・祝）郡山＃9

10/18（土）浦和ナルシス

10/19（日）本八幡ROUTE14

11/01（土）名古屋ell.FITSALL

11/03（月・祝）高田馬場CLUB PHASE

11/08（土）松本ALECX

11/09（日）甲府CONVICTION

11/18（火）福岡INSA

11/19（水）広島YiSE

11/21（金）心斎橋CLAPPER

11/22（土）神戸VARIT.

11/24（月・祝）豊橋club KNOT

11/30（日）八王子Match Vox

12/07（日）川崎CLUB CITTA’