女優の武田梨奈が５日、都内で主演するＢＳテレ東「ワカコ酒 Ｓｅａｓｏｎ９」（１０月１日放送開始、水曜・深夜０時）の取材会を行った。

累計３２０万部（紙・電子合計）を超える新久千映氏の漫画が原作の人気ドラマシリーズ第９弾。「酒呑みの舌」を持って生まれた２６歳のＯＬ・村崎ワカコが、さまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するストーリーで、ワカコが酒を飲み、至福の瞬間を迎えた時に思わず口から漏れる「ぷしゅー」の吐息が“決めぜりふ”として人気を得ている。

１月の「―Ｓｅａｓｏｎ８」の取材会後、武田に「―９」の放送決定が伝えられた。半年後に次作が放送されるのは同シリーズ最速。「早くも戻ってこられてうれしい」と喜んだ。

これまで都内で撮影してきたが、本作では北海道、福島でロケを実施。「ものすごくおいしいものをいただきながら、自然の恵みを感じたりして。日常のありがたみをより感じつつ、今回はスペシャルなシリーズになっている」と見所を語った。作中では武田念願の「ラーメンをすすりながら、お酒を飲みたい」も実現。「個人的に好みで、手が止まらなかったです」と笑った。

最近の幸せについて「いっぱいあります」と笑顔。「昔、何度か行っていたお好み焼き屋さんにフラっと行ったら、『ワカコ酒』が流れてて」と明かした。スペシャルも含めると１０作目を数える。「ワカコ酒」の存在に「自分の一部。私自身がワカコに救われることがあった」とニッコリ。「冠番組になるよう頑張りたい」と意気込んだ。