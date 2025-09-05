“ブラウン”ってこんなオシャレなの！？【グローバルワーク】即マネしたい♡「サマ見えコーデ」

2025年、シーズンを問わず大きな注目を集めている一大トレンドカラー・ブラウン。プリントTシャツやデニムワンピースといったカジュアルな印象が強いアイテムでも、大人っぽさや上品なイメージをキープしやすいのが魅力です。そこで今回は【グローバルワーク】のブラウンアイテムを使った、すぐさまマネしたいサマ見えコーデのポイントをお届けします。

シックなブラウンを頼りにプリントTを華やかに盛る

【グローバルワーク】「リッチクリーンプリントT半袖」\2,093（税込・セール価格）

イラストが大胆に描かれたカジュアルなプリントTシャツも、シックなブラウンなら落ち着いた印象に寄せやすいのがポイント。ジーンズとのワンツーではマンネリ気味なら、透け感のあるチュールスカートをレイヤードすることでグッと華やかでオシャレ上級者見えする着こなしに。ボストンバッグもブラウンで揃えて、統一感を演出してみて。

リラックス感のあるイージーパンツはシャツで端正に

【グローバルワーク】「エアかるイージーワイドパンツ」\5,490（税込）

シンプル派のリラックス感のある着こなしとして参考にしたいのが、ブラウンのイージーパンツとのスタイリング。ドレープ感が女性らしいワイドパンツは、襟付きのシャツと一緒に合わせればルーズな印象になりすぎません。重厚感のあるブラウンの面積が大きい分、シャツは軽やかなシアー素材のものを選ぶと抜け感をプラスできそうです。

1枚で主役のデニムワンピースをレトロに着こなす

【グローバルワーク】「エアリーリラックスデニムワンピース」\6,990（税込）

スタッフさんが「一枚でコーデが完成 & 着映えするワンピース」として紹介している、デニム素材のワンピース。ブルーのイメージが強いデニム素材だからこそ、あえてブラウンを選ぶことで即新鮮さを感じられそう。ウォッシュ感のある風合いも相まってレトロなムードが漂います。トップスは澄んだ白のものを合わせてキレイめ要素を追加するのが好バランス。

ディープなブラウンは大胆に肌見せしてヘルシーに

【グローバルワーク】「シャーリングオールインワン」\6,990（税込）

胸元から袖へのシャーリングデザインが目を引く大人可愛いオールインワン。キャミソールやタンクトップの上からガバッと袖を通すだけでサマ見えコーデが完成するアイテムです。ディープなブラウンなら全体が重く見えすぎず、程よい引き締め効果も発揮してくれそう。深いVネックから思い切って肌見せすると、大人の色気が漂うヘルシーな着こなしを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ