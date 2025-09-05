DJ集団の「レぺゼンフォックス」（旧レペゼン地球）元メンバーの「DJ脇」ことWAKIさんが、2025年9月4日にYouTubeを更新。年末の解散ライブを告知した。

久々のメンバー集結「めちゃくちゃ嬉しい」

レペゼンフォックスをめぐっては、23年12月にリーダーだったDJ社長さんが「失踪」。残る4人も相次いで脱退、解任となり、最後の一人だったWAKIさんんも24年12月末でグループを去った。

メンバーが0人となり、25年6月、公式Xで解散と、同年大晦日にみずほPayPayドーム福岡（福岡市中央区）で解散ライブが行われることが発表されていた。

WAKIさんは9月4日のYouTubeで、「今年の年末に、超久しぶりに、レペゼンの5人がライブをやるということで、決定しました。ようやくそろいました」と、フルメンバーでライブを行うことを発表。「ホッとしたっすね」「5人でそろって何かやりたいっていうのをずっと言ってきたっていうのもそうですけど、めちゃくちゃ嬉しいなと思いましたね」と喜びをあらわにした。

「5人でそろってレペゼンの歌を歌うってことは本当にない」

同グループは「レペゼン地球」名義だった20年12月に解散ライブを行ったが、25年1月、「Candy Foxx」に改名し、その後「レペゼンフォックス」として、同じメンバーで活動を続けていた。

今回の解散ライブについても、WAKIさんあてに「名前を変えて復活するんじゃないのか」「再結成の布石じゃないのか」といった声が寄せられているという。

WAKIさんは「今回は、このドームを機にまた5人で活動していくみたいなことは本当にありません」「今後そういう予定は一切ありません」と断言していた。

WAKIさんは最後にこう語った。

「今年の年末を逃したら、5人でそろってレペゼンの歌を歌うってことは本当にないと思ってるんで、レペゼンのファンのみんなはもちろん、レペゼンのこと知ってるよって人だったり、動画見たことあるよって人にはぜひ、今年だけ福岡に年末遊びに来ていただきたいです。今年は福岡で一緒に年越しましょう」