占い師として活動していた女が、知人から1000万円をだまし取ったとして4日、逮捕、送検された事件です。FBSは、この事件の被害者夫婦の話をお伝えしましたが、今回は同じように現金をだまし取られたと被害を訴える、別の夫婦のインタビューをお伝えします。夫婦は女の巧妙な手口について語りました。

詐欺の疑いで逮捕され、5日に送検された田斉法子容疑者（51）は7年前、福岡市の女性に架空の投資話を持ちかけ、1000万円をだまし取った疑いです。





田斉容疑者は預かり証を発行し、女性から振り込まれた1000万円を受け取ると、翌日までに複数人の口座に全額送金していたことが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。1000万円を投資した実績は確認されておらず、警察は、田斉容疑者が架空の投資話に出資していた人たちに配当金名目で送金したとみています。ことし5月、FBSは田斉容疑者からの被害を訴える60代の夫婦に話を聞いていました。■夫「驚天動地というか、笑ってしまいそうな。小説でも書けるような、巧妙な詐欺だと。」この夫婦が「占星術師・春山法子」として活動していた女と出会ったのは、およそ24年前でした。それ以来、家族ぐるみの付き合いだったといいます。投資話を持ちかけられたのは6年前で、バイオリンの弓への投資話でした。指定された金額は300万円でした。■妻「バイオリンの話があって、少しお金を動かせる分があったので、3か月で50万円が返ってくるからということで。利息だけ返してもらったと思います。50万円だけ返金があった。」元金の300万円は返ってきていないといいます。その投資話には実在する不動産会社の名前が使われていて、2人は信じてしまったということです。

ほかにも信じた理由がありました。



■夫

「利子を確実に返して信用させた上で、元本は返ってこない。返す時も、他のだました人の金から利子分を他の人に戻す。」



夫婦はそれ以降も、パワーストーンや金などへの投資話を信じ、3年間で計5000万円以上の被害があると訴えています。



■妻

「普通、お友達を疑わないでしょ。友達が自分をだますとは疑わないですよね。とにかく、謝罪をしてほしいです。バカなことをした、魔が差したと。」



20年来の友人からだまされたと訴える夫婦が、田斉容疑者に求めるのは心からの「謝罪」です。



警察の調べに対し、田斉容疑者は容疑を否認しています。



警察は、70人ほどからおよそ20億円を集めたとみて、全容解明に向け調べを進めています。