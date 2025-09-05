唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で長きにわたり音楽シーンを彩り続ける島谷ひとみが、約4年ぶりとなる待望のニューアルバム『Liberty Bus』を2025年9月3日にリリース。さらに、本作をテーマにした全国ツアー「HITOMI SHIMATANI CONCERT TOUR 2025-2026 “Liberty Bus”」を開催する。

2024年にデビュー25周年という大きな節目を迎えた島谷ひとみ。アーティスト人生26年目となる2025年は、“新たな出発”の年。新アルバム『Liberty Bus』は、その象徴的な作品だ。

11枚目のオリジナルアルバムとなる本作は、社会の閉塞感や混乱が続く今だからこそ、「少しでも明るい光や希望を届けたい」という強い想いから誕生した。テーマは“自由な場所を目指すバスの旅”。聴く人それぞれが心の地図を広げ、自分らしい未来へ向かう旅を思い描けるコンセプチュアルな内容となっている。

収録曲は、これまで配信限定で発表されてきた人気曲や、島谷自身による書き下ろしの新曲を含む全10曲。“今の島谷ひとみ”のメッセージがまっすぐに響く、まさに「人生という旅のサウンドトラック」と呼ぶにふさわしい一枚だ。さらに、CD＋DVD盤には、2021年のコロナ禍以降の活動から2024年の25周年ライブまでを網羅した映像を5枚組で収録。島谷ひとみの歩みと進化を余すことなく体感できる豪華仕様となっている。

このアルバムをテーマに国内7公演を予定しているコンサートツアー『HITOMI SHIMATANI CONCERT TOUR 2025-2026 Liberty Bus』は9月6日（土）の東京 神田明神ホール公演からスタートする。

[商品情報]

タイトル：Liberty Bus

発売日：2025年9月3日

品番：AILCD-5013

価格：3000円(税込)

フォーマット：CD

価格：15900円(税込)

フォーマット：CD+5DVD

[『HITOMI SHIMATANI CONCERT TOUR 2025-2026 Liberty Bus』公演情報]

☆チケット券種☆

・グッズ付きS席14900円

・A席7900円(※浅草公演のみ8900円)

☆全公演特典会あり

★9月6日(土) 東京 神田明神ホール

[OPEN]16:30 [START]17:30

★11月2日(日) 大阪 ナレッジシアター

[OPEN]16:00 [START]17:00

★11月24日(月祝) 名古屋 メニコンシアターAoi

[OPEN]16:00 [START]17:00

★1月24日(土) 広島 NTT クレドホール

[OPEN]16:00 [START]17:00

★1月31日(土) 仙台 誰も知らない劇場

[OPEN]16:00 [START]17:00

★2月7日(土) Semi Final 浅草 花劇場

[OPEN]16:00 [START]17:00

★2月11日(水祝) Final 福岡 トヨタ スカラエスパシオ

[OPEN]16:00 [START]17:00

HITOMI SHIMATANI 島谷ひとみ：

https://shimatani.tokyo/

(執筆者: gallagherbros)