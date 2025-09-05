サーティワンと不二家“ペコちゃん”がコラボ 「ポッピングシャワー」がミルキー風味に
B‐R サーティワン アイスクリームは、4日から30日まで、不二家の人気キャラクター、ペコちゃんとのコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」を実施している。
【写真】かわいすぎ！ペコちゃんフェイス型の保冷剤
サーティワンに、今年75周年のペコちゃんがやってくる。子どもから大人まで、時代を超えて愛されるロングセラー『ミルキー』をイメージした2種類のフレーバーや、キュートなペコちゃんをモチーフにしたサーティワンらしいサンデーやダブルカップ、テイクアウト商品など、この時期だけの特別なラインナップを届ける。
また、対象商品を購入で、コラボ限定ステッカーが全4種類の中からランダムで1枚もらえる。
■商品詳細
『ミルキー ミルキー』
ミルキーをイメージしたコク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のミルキー風味シャーベットに、バターオイルが隠し味の甘くとろけるミルキー風味リボンを合わせた。アイスクリーム、シャーベット、リボンの三位一体のおいしさが味わえ、ミルキーを食べたときのような幸せを感じられるフレーバー。ミルキー好きも思わずペコちゃんスマイルに。
『ポッピングミルキー』
サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージした濃厚なアイスクリームがひとつになった、夢のコラボフレーバー。ポッピングシャワーのグリーンの部分が、ミント風味はそのままにかわいいピンク色に変身。ミルキー風味のアイスクリームとリボンを合わせ、ポッピングシャワーのパチパチはじけるポップロックキャンディをINした。
『ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ』
好きなアイスクリームを2個（スモールorレギュラー）選べる。ダブルをもっと楽しめる、コラボ限定ダブルカップを用意。Aは、洋菓子店をイメージした背景にポッピングシャワーを持ったペコちゃんと、ボーイフレンドのポコちゃん＆かわいいドッグのデザイン。Bは、ミルキーの包み紙をイメージし、さらにサーティワンのアイスクリームが入ったコラボ感たっぷりのデザイン。31Clubアプリ会員限定で、ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップに『生ミルキー』が無料で付いてくる。
『ペコちゃん 生ミルキーサンデー』
好きなアイスクリーム（スモール）を1個選べる。スモールサイズのアイスクリーム1個に、ホイップクリームとカラースプレー、インパクト大のペコちゃんのチョコレートをのせたとってもキュートなサンデー。ボリューム感たっぷりのチョコレートは、ペコちゃんの頭にティアラがのったデザインの2種類がランダムで付いている。さらに、口の温度でとろけるように計算された、特別な生ミルキーも。北海道産の練乳と生クリームで仕立てた新食感の生ミルキーはまさにプレミアム。
『ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット』
好きなアイスクリームを8個選んで、かわいいボックスで持ち帰りできるセット。ボックスは、サーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃんに、キャラメルリボンの首輪をつけたドッグが登場。さらにこのセット限定の巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤が付いてくる。ランチバッグはミルキーの包み紙をイメージしたデザインに、内側はシルバーコーティングで簡易保冷仕様、保冷剤はラブポーションサーティワンのリボンをつけたペコちゃん型。数量限定。
『ペコちゃん ハッピーフレッシュパック』
新作フレーバーやお気に入りフレーバーをたっぷり持ち帰りできるフレッシュパックがペコちゃんデザインで登場。ちょっとぜいたくしたい時や、自分へのごほうびに1人でたっぷり食べたい人におすすめ。
【写真】かわいすぎ！ペコちゃんフェイス型の保冷剤
サーティワンに、今年75周年のペコちゃんがやってくる。子どもから大人まで、時代を超えて愛されるロングセラー『ミルキー』をイメージした2種類のフレーバーや、キュートなペコちゃんをモチーフにしたサーティワンらしいサンデーやダブルカップ、テイクアウト商品など、この時期だけの特別なラインナップを届ける。
■商品詳細
『ミルキー ミルキー』
ミルキーをイメージしたコク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のミルキー風味シャーベットに、バターオイルが隠し味の甘くとろけるミルキー風味リボンを合わせた。アイスクリーム、シャーベット、リボンの三位一体のおいしさが味わえ、ミルキーを食べたときのような幸せを感じられるフレーバー。ミルキー好きも思わずペコちゃんスマイルに。
『ポッピングミルキー』
サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージした濃厚なアイスクリームがひとつになった、夢のコラボフレーバー。ポッピングシャワーのグリーンの部分が、ミント風味はそのままにかわいいピンク色に変身。ミルキー風味のアイスクリームとリボンを合わせ、ポッピングシャワーのパチパチはじけるポップロックキャンディをINした。
『ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ』
好きなアイスクリームを2個（スモールorレギュラー）選べる。ダブルをもっと楽しめる、コラボ限定ダブルカップを用意。Aは、洋菓子店をイメージした背景にポッピングシャワーを持ったペコちゃんと、ボーイフレンドのポコちゃん＆かわいいドッグのデザイン。Bは、ミルキーの包み紙をイメージし、さらにサーティワンのアイスクリームが入ったコラボ感たっぷりのデザイン。31Clubアプリ会員限定で、ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップに『生ミルキー』が無料で付いてくる。
『ペコちゃん 生ミルキーサンデー』
好きなアイスクリーム（スモール）を1個選べる。スモールサイズのアイスクリーム1個に、ホイップクリームとカラースプレー、インパクト大のペコちゃんのチョコレートをのせたとってもキュートなサンデー。ボリューム感たっぷりのチョコレートは、ペコちゃんの頭にティアラがのったデザインの2種類がランダムで付いている。さらに、口の温度でとろけるように計算された、特別な生ミルキーも。北海道産の練乳と生クリームで仕立てた新食感の生ミルキーはまさにプレミアム。
『ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット』
好きなアイスクリームを8個選んで、かわいいボックスで持ち帰りできるセット。ボックスは、サーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃんに、キャラメルリボンの首輪をつけたドッグが登場。さらにこのセット限定の巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤が付いてくる。ランチバッグはミルキーの包み紙をイメージしたデザインに、内側はシルバーコーティングで簡易保冷仕様、保冷剤はラブポーションサーティワンのリボンをつけたペコちゃん型。数量限定。
『ペコちゃん ハッピーフレッシュパック』
新作フレーバーやお気に入りフレーバーをたっぷり持ち帰りできるフレッシュパックがペコちゃんデザインで登場。ちょっとぜいたくしたい時や、自分へのごほうびに1人でたっぷり食べたい人におすすめ。