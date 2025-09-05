フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。グラビア撮影でのオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】グラビア撮影のオフショット公開「今年はいっぱい日焼けしました〜っ笑」





中川さんは、「夏の思い出 今年はいっぱい日焼けしました〜っ笑」と投稿。

白のトップスにデニムというカジュアルな姿で、微笑む画像の中川さんは、腕がこんがりと日焼けしているのがわかります。









中川さんは、「腕のこんがり具合に自分でもびっくり！」と、投稿。続けて、「まぁ正直、夏は日焼けしてもいいんじゃない とも思ってるけど笑」と綴っています。









このオフショットの投稿にファンからは「素敵な毎日をお過ごしのようで よかった」「健康的で良い」「めっちゃ暑い夏でも元気な安奈に元気もらってます」などの反響が寄せられています。









中川安奈さんは、日々SNSを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。









【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫









3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。

