阪神の史上最速リーグ優勝の行方ばかりに注目が集まるセ・リーグだが、2位の巨人から5位の中日までは僅か3ゲーム差と大混戦（8月31日時点）。

【画像】「懲罰交代、居残り練習は当たり前」広島カープが見据える“ポスト新井貴浩”は…

そんな中、ギアを上げているのが広島だ。

「8月29日に今季2度目の5連勝を飾り、DeNAと並ぶ3位タイに浮上したのです。31日に敗戦し再び4位に後退したものの、月間成績で見ても、7月は4勝16敗と躓いたのに対し、8月は勝率5割を確保しました」（スポーツ紙記者）

“選手ファースト”新井監督はクビの危機

新井貴浩監督（48）にとって、Aクラス入りには自らのクビもかかる。



“選手ファースト”な新井監督

「新井監督は就任3年目。少なくとも5年は指揮することを念頭に置いた単年契約で、初年度は2位だったものの、昨年は4位と順位を落とした。

そのため、今年はAクラス入りしなければ監督交代もあり得ると見られています」（同前）

球団の松田元オーナー（74）には、既に次の監督候補として“意中の人”がいるという。

広島カープが見据える“ポスト新井貴浩”は…

「OBの野村謙二郎氏（58）です。野村氏は2010年から5年間、一軍監督を務めたことがありますが、この間、若手だった菊池涼介内野手（35）や現巨人の丸佳浩外野手（36）を起用して育てた実績がある。

松田オーナーには若手育成に強いこだわりがあり、野村氏に再度、世代交代の時期を迎えたチームを託したいようです」（球団関係者）

だが、現役選手たちの間では不穏なムードが……。

「現役選手たちは、野村氏カムバックの可能性にビビりまくっています。野村氏が、昭和型の練習の鬼であることをみんな知っているからです」（同前）

選手たちは続投希望？

例えばリーグ5位に終わった野村監督1年目の秋季キャンプでは、ピッチャー陣の投げ込みを増やして猛練習を課した。

「野村氏は自らも猛練習と根性で2000安打を達成した努力の天才。選手たちにも『練習は嘘をつかない』と声をかけ、質よりも量をこなすことを求めます。一方、試合でミスをしたら懲罰交代や居残り練習は当たり前でした。

一方、新井監督は優しい性格もあって、監督になってからは“モチベーター”に徹して指導にあたっています。カープは昔からペナントレース中でも練習量が多過ぎて、試合前に選手がバテることもあったのですが、新井監督はこうした風習を改革しました」（同前）

そのため、最近のチームの好調ぶりにはこんな声も。

「選手たちは、新井監督が何とか続投できるよう、Aクラス入りに向けて発奮しているのでは」（同前）

監督にとっても選手にとっても瀬戸際？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月11日号）