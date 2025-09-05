【ファミマ】ギャル曽根も絶賛！SNSで「ハマりすぎてやばい」と話題の“ふわもち”和スイーツ

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ファミリーマート】8月のオススメ商品14品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがファミリーマートで購入した食品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、SNSでも注目を集めている、食感が魅力的なスイーツをピックアップ♪

動画の中で、ギャル曽根さんが絶賛したスイーツがこちら！

■ふわもち生大福

ファミリーマート / ふわもち生大福（きなこホイップ&黒蜜） 税込149円（公式サイトへ）

こちらの商品は、きなこホイップと黒蜜を包み込んだふわもち食感のチルド大福。

商品を袋から取り出すと、ギャル曽根さんは「めっちゃいい香りする！」と期待感たっぷりの様子でコメントされていました♪

■SNSでも話題の“ふわもち”食感が魅力！

一口食べたギャル曽根さんは、「美味しい！きなこ黒蜜。餅も柔らかくて美味しい」「外の大福がわらび餅ぐらい柔らかいね」と、味や食感を絶賛。

こちらの商品は、SNSでも話題にあがっており、「めっちゃくっちゃ美味しい！」「コンビニスイーツの中でも上位に食い込むウマさ」「ファミマのふわもち生大福にハマりすぎてやばい」「雲をたべてるような食感」「世の中で一番柔らかくておいしい」と、食感に加え、確かな美味しさに注目が集まっていました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがファミリーマートのさまざまな商品を食べてその感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。