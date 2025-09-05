Âç¿Í3¿Í¤¬¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¤Ç¿¿·õ¾¡Éé!? ¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¥á¥¤¥É»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò½ä¤ê¥Ð¥È¥ë³«»Ï¡¿¤×¤é¤×¤é¥Á¥Ã¥±¥Ã¥¿§
¡Ø¤×¤é¤×¤é¥Á¥Ã¥±¥Ã¥¿¡Ù¡Ê¤°¤ß¤µ¤ï/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤×¤é¤×¤é¥Á¥Ã¥±¥Ã¥¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¶õ¤ÃÏ¤ÎÁð¤à¤é¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¡¢¸ø±à¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯Áö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×Æ°¤È¤«¡£¡Ø¤×¤é¤×¤é¥Á¥Ã¥±¥Ã¥¿¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÆ¸¿´¡É¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò²ñ¿Í½÷»Ò3¿Í¤Ë¤è¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª ËÁ¸±¤ÎÂ³¤¤Ë¿´Ìö¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤×¤é¤×¤é¥Á¥Ã¥±¥Ã¥¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¶õ¤ÃÏ¤ÎÁð¤à¤é¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¡¢¸ø±à¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯Áö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×Æ°¤È¤«¡£¡Ø¤×¤é¤×¤é¥Á¥Ã¥±¥Ã¥¿¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÆ¸¿´¡É¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò²ñ¿Í½÷»Ò3¿Í¤Ë¤è¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª ËÁ¸±¤ÎÂ³¤¤Ë¿´Ìö¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£