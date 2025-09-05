PLAVEが、韓国 Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』にて、バーチャルアイドルとして初めてプロデューサー陣に加わった。

9月4日に放送された第8話では、『セミファイナル新曲マッチングミッション』のミッション曲となる4曲が公開され、PLAVEはそのひとつ「MAIN DISH」のプロデュースに参加。バーチャルアイドルとして初となるプロデューサー出演のほか、現役アイドルとしても、初めてメンバー全員が作詞／作曲／振付に至るすべての過程に参加したこととなる。

本楽曲は、オールドスクールバイブとロックサウンドが混ざった楽曲で、パワフルなビートで“主人公になる”という抱負を爆発的なエネルギーで発散するような一曲となっている。また、楽曲とともにPLAVEが実際にダンスを披露するパフォーマンス映像も公開された。

オーディションの参加者たちが集まる前で、映像を通じて登場したPLAVEは、「僕たちが作詞作曲した楽曲をプレゼントすることになりました」と伝え、参加者たちに温かい挨拶をした。

さらに、「MAIN DISH」を披露することになった候補者たちとPLAVEとのビデオ通話も行われた。ダンスの練習を見守ったPLAVEは、中でもダンスポイントの動作について「手をこのように使うが、この時はちょっとセクシーに、食べ物を食べながらナイフについた何かを舌でなめる感じを連想しました」とアドバイスするなど、振付の方向性を自ら説明し、プロデューサーらしいノウハウを伝えた。

また、参加者の様々なアイデアに対して、「とても良いと思います。レコーディングする時にまた会って修正してみましょう」とやり取りをする場面も見られ、オーディション参加者のひとりが、順位を心配しながら「レコーディングする時にまたお会いできるか分からない」と話すと、PLAVEは「会わないと！皆さん覚えています。別々にでも会うつもり」と答え、参加者の気持ちを高めた。

なお、PLAVEは自身初のアジアツアー『2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]』を開催中。10月1日に香港、10月18日にジャカルタ、10月25日にバンコク、11月1日～2日に東京（幕張メッセ 幕張イベントホール）での公演を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）