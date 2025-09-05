みりちゃむ、「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショットを披露「素敵な写真」「祖父母に会いに行くそんなみりちゃむが好き」
ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が4日、自身のインスタグラムを更新。「ばあばとじいじ」との夏休みの思い出ショットを公開した。
【写真】みりちゃむ「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショット
「夏休み ちょっと前にほぼ2週間お休みでばあばの家行ってきた」と報告し、4枚の写真をアップ。鏡越しの自撮りショットを披露し、「3、4枚目ばあばとじいじなんだけどさ、階段の降り方一緒で愛おしいわ笑」と紹介した。
この投稿には「素敵な写真ですね」「かわいい笑 3人とも」「祖父母に会いに行くそんなみりちゃむが好き」「爺ちゃん、婆ちゃんもこんな可愛い孫がいて幸せでしょう」などの声が寄せられている。
