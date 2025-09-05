「あっという間に10歳」原口あきまさ、三男の誕生日に美人妻＆息子4人の顔出し写真公開「感動してます」
ものまねタレントの原口あきまささんは9月5日、自身のInstagramを更新。三男の誕生日を報告し、美人な妻も含めた家族の顔出しショットを公開しました。
【写真】原口あきまさの家族全員顔出しショット
「素敵な一年となりますように」原口さんは「夏休みもおわり、9月2日は三男坊・タイガくん！10歳の誕生日でした〜！野球も大きな声出して元気にプレイてる姿が逞しくなってきたよ〜。改めて、心からおめでとう！」とつづり、3枚の写真を投稿。4人の息子と妻との家族ショットです。息子たちは原口さんにそっくりで、全員いい笑顔を見せています。また「#この日は子供達とロケもありました。 #息子のバーター」とも報告しました。
コメントでは「たいがくん 10歳のお誕生日おめでとうございます」「歯っぴい歯''ーすデイ 新学期頑張ってね」「社長！！おめでとう あっという間に10歳！！」「お子ちゃまたちが成長していく姿を見て、感動してます」「幸せファミリー」「野球楽しんで」「素敵な一年となりますように」と、祝福の声が寄せられました。
「長男抜きの状況で良く頑張って食べました！」8月2日には「#デカ盛りハンター 長男抜きの状況で良く頑張って食べました！」とつづり、長男以外の3人の息子と、タイムマシーン3号の集合ショットを投稿していた原口さん。息子たちが大食い企画に挑戦したようです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
