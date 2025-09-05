京セラドームで行われる予定の日本ハム−オリックスは、試合開始が午後7時30分になることが発表された。いったんは午後7時15分と発表されたが、さらに15分遅れることになった。

日本ハムは4日のロッテ戦（ZOZOマリン）を終え、この日オリックス戦のため東京駅から新大阪駅に向かう予定だったが、台風15号による影響で東海道新幹線が一部区間で運転見合わせに。

午前10時30分発予定の車内には万波、清宮、レイエスら主力が缶詰め状態に。午前11時30分に運転が再開し、同40分に東京駅を出発をしていた。

東海道新幹線は午後2時50分に運転再開、選手らが乗車していた新幹線は同58分に静岡駅を出発した。「新幹線が止まってまた練習が出来ないかもだから、ストレッチは新幹線で頼むばい。スタメンはこれね」とつづり、画像でスタメンを発表していた。

その後、チーム便は午後5時20分過ぎに新大阪駅に到着。京セラドームへバスで向かった。

2014年9月27日の日本ハム−オリックス戦（札幌D）が飛行機トラブルにより、オリックスの到着が遅れたため午後6時開始予定から6時30分開始に変更されたケースがあった。今年8月2日にも、飛行機遅延で日本ハム−オリックス（京セラD）の試合開始が16分遅れた。